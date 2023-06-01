"Трагічно і страшно": підліток зістрибнув з корабля в воду, що "кишить акулами" (фото)

Води біля острова Атол, де Кемерона Роббінса бачили востаннє плаваючим після стрибка з круїзного лайнера "Помста Чорної Бороди", небезпечні для купання. Ймовірно, підліток побачив у воді акулу.

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18-річний Кемерон Роббінс із США зник після того, як уночі зістрибнув із круїзного судна у воду біля берегів Багамських островів. Можливо, підліток загинув, адже поряд із ним помітили акул. Про це пише New York Post.

Води біля острова Атол, де Кемерона Роббінса бачили востаннє плаваючим після стрибка з круїзного лайнера "Помста Чорної Бороди" 24 травня, "справді кишать акулами", сказав коммодор Королівських сил оборони Багамських островів (RBDF) Раймонд Кінг.

На хаотичному відео, знятому за кілька миттєвостей після стрибка, видно, як уродженець Батон-Руж ігнорує заклики глядачів схопитися за буй і пливе в протилежному напрямку, що змусило людей припустити, що сріблясте відображення біля корпусу човна насправді могло бути акулою, яка злякала його.

"Жахливо, але ви можете побачити точний момент, коли акула наздоганяє його. Трагічно і страшно з усякого погляду", — написав один із користувачів твіттеру разом зі знімком екрана, на якому Роббінс і тінь знаходяться всього за кілька дюймів один від одного.

Сріблясте відображення біля корпусу човна насправді могло б Фото: колаж Фокус

Люди в соціальних мережах стверджують, що підліток був помічений поряд із рятівним колом, але він упливав від нього.

"Він спочатку пливе до буйка, але потім розвертається, побачивши акулу, і зрештою зникає у воді, ймовірно, його потягло вниз. Дуже сумно", — написав інший глядач.

Зникнення підлітка

За словами свідків, підліток, який, очевидно, діяв на суперечку, вночі стрибнув із корабля в океан у районі острова Атол. Востаннє Роббінса бачили, що плескалися в темних водах, що кишать акулами, за кілька футів від судна, після чого він зник з поля зору.

Корабель залишався в цьому районі протягом кількох годин, поки команда намагалася знайти Роббінса.

Берегова охорона припинила пошуки за два дні, прочесавши, як повідомляється, понад 325 квадратних миль.

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