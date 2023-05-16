Впізнали завдяки серіалу Netflix: викрадену в США дівчинки вдалося знайти через 6 років (фото)

Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми Netflix "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.

Related video

2017 року Хізер Е. Унбехаун викрала свою 9-річну дочку Кайлу з Південного Елгіна, штат Іллінойс. Дівчинку було знайдено через 6 років в Ешвіллі, в штаті Північна Кароліна. Про це пише Fox News.

Дівчинка, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезавантаженні програми Netflix "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті. Згідно з тюремними записами, її маму взято під варту в понеділок, 15 травня.

Власник магазину, очевидно, дізнався про Кайлу з епізоду серіалу Netflix "Нерозкриті таємниці" про викрадення батьків і зателефонував до поліції.

Дівчинка зникла у 2017 році та фігурувала у перезавантаженні програми Netflix "Нерозкриті таємниці" Фото: The Sun

"Я дуже радий, що Кайла вдома, в безпеці. Я хочу подякувати поліцейському та пожежному управлінню міста Елгін, штат Іллінойс, Національний центр допомоги зниклим і експлуатованим дітям і всі правоохоронні органи, які допомагали в її пошуках. Ми просимо вас про конфіденційність, поки що ми знову знайомимося один з одним і орієнтуватимемося на цьому новому початку", — сказав у своїй заяві її батько Раян.

Хізеру Унбехаун було пред'явлено звинувачення у викраденні дитини. Поки що неясно, чи будуть висунуті нові звинувачення.

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка в костюмі пива заарештовано за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця. У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту і увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.