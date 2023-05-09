"Щось нове": у США чоловіка в костюмі пива заарештовано за водіння у нетверезому стані

Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому був одягнений костюм пивної банки Bud Light.

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У штаті Канзас, США, після звичайної зупинки на дорозі було заарештовано людину, вдягнену в костюм пива. Про це пише NBC News.

Офіс шерифа округу Франклін був попереджений про можливого п'яного водія у п'ятницю, 5 травня. Співробітники правоохоронних органів повідомили, що змогли знайти підозрюваного на шосе Interstate 35 та зупинити його.

Коли водій вийшов із машини для проходження тесту на тверезість, на ньому був одягнений костюм Bud Light.

"Кар'єра в правоохоронних органах дуже цікава, і щодня ви отримуєте можливість випробувати щось нове. Іноді ви бачите те, у що не можете повірити", — заявили в офісі шерифа.

За даними офісу шерифа, водія було заарештовано за водіння у нетверезому стані та доставлено до в'язниці.

Раніше Фокус писав, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця. У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту і увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.