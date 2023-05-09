"Что-то новое": в США мужчина в костюме пива арестован за вождение в нетрезвом виде

Когда водитель автомобиля вышел для прохождения теста на трезвость, на нем был одет костюм пивной банки Bud Light.

Related video

В штате Канзас, США, после обычной остановки на дороге был арестован человек, наряженный в костюм пива. Об этом пишет NBC News.

Офис шерифа округа Франклин был предупрежден о возможном пьяном водителе в пятницу, 5 мая. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что смогли найти подозреваемого на шоссе Interstate 35 и остановили его.

Когда водитель вышел из машины для прохождения теста на трезвость, на нем был одет костюм Bud Light.

"Карьера в правоохранительных органах очень увлекательна, и каждый день вы получаете возможность испытать что-то новое. Иногда вы видите то, во что не можете поверить" — заявили в офисе шерифа.

По данным офиса шерифа, водитель был арестован за вождение в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму.

Ранее Фокус писал, что работник отеля Hilton арестован за то, что пососал пальцы ног постояльца. В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Дэвид Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал ключ-карту и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля сосет пальцы его ноги.

Также сообщалось, что сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент. Мужчина не знал, что все время, пока он был в доме, его снимала скрытая камера. Его подозревают в краже пары сережек, которая лежала в ящике стола в спальне хозяйки дома.