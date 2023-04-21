Не знал о скрытой камере: сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент (фото)

Мужчина не знал, что все время, пока он был в доме, его снимала скрытая камера. Его подозревают в краже пары сережек, которая лежала в ящике стола в спальне хозяйки дома.

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В Австралии скрытая камера зафиксировала странное поведение сантехника, который, якобы что-то искал в ящиках женского стола, после чего взял на кухне скалку и направился в ванную. Об этом пишет 9news.

На записях с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина перерыл ящики в спальне и на кухне, а затем обнаружил скалку. Он отнес ее в ванную комнату и, по словам женщины, использовал ее для устранения неполадок в туалете. После этого мужчина вернул ее на место, но даже не помыл ее, утверждает хозяйка дома.

"Я не знаю, что еще он сделал, чего я не заметила. Я очень расстроена… Сколько еще людей пострадало из-за его действий?" — возмущается женщина.

Мужчина использовал скалку для устранения неполадок в туалете Фото: 9news.com.au

Австралийка отметила, что у нее пропала пара сережек, которая лежала в ящике в ее спальне.

Женщина сообщила о случившемся в полицию, после чего нарушителю было предъявлено обвинение в проникновении в жилище и совершении уголовного преступления. Он уже явился в суд Брисбена, но рассмотрение дела было отложено до 3 мая.

Ранее Фокус писал, что семейная пара использовала 120 тонн воды, чтобы проучить хозяина съемного дома. Они отомстили владельцу съемной виллы, включив все краны с водой, свет, электроприборы и газ на все 25 дней проживания.

Также сообщалось, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.