Не знав про приховану камеру: сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент (фото)

Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.

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В Австралії прихована камера зафіксувала дивну поведінку сантехніка, який нібито щось шукав у ящиках жіночого столу, після чого взяв на кухні качалку і попрямував до ванної. Про це пише 9news.

На записах з камери відеоспостереження видно, як чоловік перерив ящики у спальні та на кухні, а потім помітив качалку. Він відніс її у ванну кімнату і, за словами жінки, використав її для усунення несправностей у туалеті. Після цього чоловік повернув її на місце, але навіть не помив її, стверджує господиня .

"Я не знаю, що ще він зробив, чого я не помітила. Я дуже засмучена... Скільки ще людей постраждало через його дії?" — обурюється жінка.

Чоловік використовував качалку для усунення несправностей у туалеті Фото: 9news.com.au

Австралійка зазначила, що в неї зникла пара сережок, яка лежала в ящику у її спальні.

Жінка повідомила про те, що трапилося в поліцію, після чого порушнику було пред'явлено звинувачення у проникненні в житло та скоєнні кримінального злочину. Він уже прийшов до суду Брісбена, але розгляд справи було відкладено до 3 травня.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря орендованого будинку. Вони помстилися власнику знімної вілли, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на всі 25 днів проживання.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.