"Креветка": работник отеля Hilton арестован за то, что пососал пальцы ног постояльца (фото)

Дэвид Нил был обвинен в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и нападении за то, что он вошел в комнату мужчины и начал сосать пальцы его ног.

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В Нэшвилле, штат Теннесси (США), 52-летний Дэвид Нил работающий менеджером в отеле Hilton был арестован и обвинен за то, что вошел в номер постояльца и пососал пальцы его ног. Об этом пишет NBC News.

Американец был обвинен в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и нападении за то, что в четверг, 30 марта, он вошел в комнату мужчины и начал сосать пальцы его ног.

В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал ключ-карту и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля сосет пальцы его ноги. Постоялец узнал Нила, потому что за день до этого он заходил в номер с другим сотрудником, чтобы устранить неполадки с телевизором.

По словам сотрудников полиции, Дэвид Нил утверждал, что вошел в номер, потому что почувствовал запах дыма и хотел проверить состояние пострадавшего. Однако ночной управляющий не сообщил об этом службе безопасности. Кроме того, никто из других жильцов не сообщил о запахе дыма.

Дэвид Нил находится в тюрьме и должен быть освобожден под залог в 27 000 долларов Фото: Metro

Когда офицеры спросили, где ключ от номера, мужчина ответил, что выбросил его. Детективы Центрального участка полиции Нэшвилла провели расследование и выдали ордер на арест Нила. Он был арестован по месту жительства в Ливане, штат Теннесси.

В настоящее время Дэвид Нил находится в тюрьме и должен быть освобожден под залог в 27 000 долларов.

По некоторым данным, этот странный поступок становится все более и более популярным. Об этом пишет The Mirror.

Доктор Лаура Дейч, сексолог из клиники Vibrant, в статье для Cosmopolitan объяснила, что процесс сосание пальца ноги известен также под другим названием,"креветка", в честь популярных моллюсков из-за их схожей формы.

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