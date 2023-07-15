"Акулье шоссе": рядом с райским островом от укусов морских хищников умирают люди (фото)

Уровень смертности на острове с населением 900 тыс. человек более чем в три раза превышает уровень смертности в Южной Африке и значительно выше, чем в США и Австралии.

Related video

Ситуация рядом с островом Реюньон озадачила ученых, которые годами пытаются выяснить, почему в этом регионе так много людей погибает от смертельных нападений акул. Об этом пишет Daily Star.

С 1913 года около 30 человек погибли и еще 56 пострадали во время купания у берегов этого райского острова, расположенного на так называемом "акульем шоссе" в Индийском океане между Австралией и Южной Африкой. Это один из самых высоких в мире показателей смертельных случаев нападения акул: три смерти на миллион человек происходят по вине этой смертоносной рыбы.

Уровень смертности на острове с населением 900 тыс. человек более чем в три раза превышает уровень смертности в Южной Африке и значительно выше, чем в США и Австралии.

Нападения смертоносных хищников настолько часты, что в некоторых районах острова запрещено купаться и заниматься серфингом, чтобы предотвратить гибель людей. Ученые безуспешно пытаются выяснить, почему в этом районе происходит так много нападений в год.

Издание отмечает, что французское правительство, контролирующее остров, разрешило местным жителям вылавливать определенное количество акул в год. Однако защитники природы осудили этот шаг, заявив, что это неправильный способ решения проблемы.

Ученый Эрик Клуа не считает, что на Реюньоне действительно больше акул, чем в других районах Фото: The Sun

Ученый Эрик Клуа не считает, что на Реюньоне действительно больше акул, чем в других районах, но отлов создает большую проблему для морской экосистемы.

"Я думаю, что мы решаем эту проблему совершенно неправильно. Вместо того чтобы вслепую выбраковывать акул, мы должны искать проблемных особей — и мы могли бы это сделать. Но вместо этого мы вслепую убиваем животных. Представьте себе, что в Лондоне есть серийный убийца, который каждые полгода убивает человека. И вы просто посылаете армию на улицу и говорите: "Так, смотрите, просто убивайте людей, и тогда мы решим проблему". Так не бывает", — заявил ученый.

Специалист считает, что людей кусает не вся популяция акул, а лишь некоторые нарушители спокойствия, хотя эта идея вызывает споры в мире морской биологии.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.