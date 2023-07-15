Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

"Акулье шоссе": рядом с райским островом от укусов морских хищников умирают люди (фото)

Остров акул, акула, стая акул, морской хищник, акула нападает на людей, укусила человека, акула убила человека,
Фото: Shutterstock | Иллюстративное фото

Уровень смертности на острове с населением 900 тыс. человек более чем в три раза превышает уровень смертности в Южной Африке и значительно выше, чем в США и Австралии.

Related video

Ситуация рядом с островом Реюньон озадачила ученых, которые годами пытаются выяснить, почему в этом регионе так много людей погибает от смертельных нападений акул. Об этом пишет Daily Star.

С 1913 года около 30 человек погибли и еще 56 пострадали во время купания у берегов этого райского острова, расположенного на так называемом "акульем шоссе" в Индийском океане между Австралией и Южной Африкой. Это один из самых высоких в мире показателей смертельных случаев нападения акул: три смерти на миллион человек происходят по вине этой смертоносной рыбы.

Уровень смертности на острове с населением 900 тыс. человек более чем в три раза превышает уровень смертности в Южной Африке и значительно выше, чем в США и Австралии.

Нападения смертоносных хищников настолько часты, что в некоторых районах острова запрещено купаться и заниматься серфингом, чтобы предотвратить гибель людей. Ученые безуспешно пытаются выяснить, почему в этом районе происходит так много нападений в год.

Издание отмечает, что французское правительство, контролирующее остров, разрешило местным жителям вылавливать определенное количество акул в год. Однако защитники природы осудили этот шаг, заявив, что это неправильный способ решения проблемы.

Остров акул, акула, стая акул, морской хищник, акула нападает на людей, укусила человека, акула убила человека, Акулье шоссе Fullscreen
Ученый Эрик Клуа не считает, что на Реюньоне действительно больше акул, чем в других районах
Фото: The Sun

Ученый Эрик Клуа не считает, что на Реюньоне действительно больше акул, чем в других районах, но отлов создает большую проблему для морской экосистемы.

"Я думаю, что мы решаем эту проблему совершенно неправильно. Вместо того чтобы вслепую выбраковывать акул, мы должны искать проблемных особей — и мы могли бы это сделать. Но вместо этого мы вслепую убиваем животных. Представьте себе, что в Лондоне есть серийный убийца, который каждые полгода убивает человека. И вы просто посылаете армию на улицу и говорите: "Так, смотрите, просто убивайте людей, и тогда мы решим проблему". Так не бывает", — заявил ученый.

Специалист считает, что людей кусает не вся популяция акул, а лишь некоторые нарушители спокойствия, хотя эта идея вызывает споры в мире морской биологии.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.