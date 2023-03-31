"Очікував побачити розтерзання": у США турист ризикнув життям заради селфі з грізлі (відео)

Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

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У США, в штаті Вайомінг, любитель активного відпочинку, на ім'я Джоуї Мелтон зняв на відео як турист вирішив зробити селфі з грізлі, що поставило під загрозу його життя. Про це повідомляє Instagram-акаунт TouronsOfYellowstone.

"Чоловік гуляє на перевалі Тогвоті й помічає небезпечного звіра. Щоб поділитися своїм незвичайним знайомством у соціальних мережах, хлопець вирішив зняти грізлі на камеру. Ризикуючи життям і здоров'ям заради заповітного кадру, турист підходить до ведмедя занадто близько… Але ж служба національних парків рекомендує триматися від ведмедів на відстані щонайменше кілометр, інакше небезпеки не уникнути. Цього разу чоловікові пощастило і ведмідь втік", — каже автор відеоролика.

Чоловік підійшов до хижака на дуже близьку відстань після чого був розкритикований у соціальних мережах.

"Я реально очікував побачити розтерзання. Абсолютний ідіот. Яка неповага до ведмедя. Він став на заваді не тільки тварині, а й усім, хто мирно спостерігав здалеку", — написав один із користувачів соцмережі під публікацією.

Чоловік підійшов до хижака на дуже близьку відстань, після чого був розкритикований у соціальних мережах.

На думку експертів, грізлі, як і всі дикі тварини, вважають за краще уникати зіткнень з людьми. Однак вони можуть бути непередбачувані, особливо якщо вони підозрюють, що їм чи їхнім дитинчатам загрожує небезпека.

Відповідно до правил парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Раніше Фокус писав, що у США собаку обрали почесним мером міста після цапа. Керівництво міста Фейр-Гейвен вирішило провести незвичайні вибори, щоб залучити спільноту до благодійності. Вперше таку практику застосували у 2018 році.

Також повідомлялося, що в США випустять у "рідні води" одну з найстаріших косаток. Лоліта, також відома як Токитае, останніми роками відчувала проблеми зі здоров'ям. Це пов'язують з її утриманням у неволі. Вона страждала від цілої низки захворювань, включно із проблемами з травленням через те, що її годували тухлою рибою.