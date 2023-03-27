Незвичайні вибори: у США собаку обрали почесним мером міста після козла

Домашні тварини допомогли зібрати гроші на ремонт дитячого майданчика у штаті Вермонт. Керівництво міста Фейр-Хейвен вирішило провести незвичайні вибори, щоб залучити жителів до благодійності. Вперше таку практику застосували у 2018 році.

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У 2021 році в американському місті Фейр-Хейвен собаку на прізвисько Мерфі було призначено на посаду почесного мера. Завдяки її допомозі було зібрано значну суму грошей на ремонт громадського ігрового майданчика. Про це повідомляє New York Post.

Керівництво міста Фейр-Хейвен вирішило провести вибори серед свійських тварин, щоб залучити жителів до благодійності та зацікавити місцевих дітей у цивільних активностях.

Вперше таку практику застосували у 2018 році. Тоді козел на ім'я Лінкольн був обраний мером міста. Завдяки його участі було зібрано близько 10 тисяч доларів на благодійність. Новий "міський голова" Мерфі перевершив свого попередника і зібрав 20 тисяч доларів.

На жаль, новий мер не зможе відвідати ігровий майданчик, оскільки на ньому встановлено табличку, яка забороняє присутність собак Фото: New York Post

Власниця Мерфі, Лінда Баркер, сказала, що коли її вмовляли залучити її улюбленця до політики, вона думала, що буде легко зібрати гроші за допомогою агітаційних футболок. Потім спалахнула пандемія, і американка вирішила перейти на маски. Жінка зібрала понад 5 000 доларів за допомогою масок та ще стільки ж за допомогою лотерейних кошиків.

На жаль, новий почесний мер не зможе відвідати ігровий майданчик, оскільки на ньому встановлено табличку, яка забороняє присутність собак. Власниця собаки Мерфі висловила намір обговорити це питання з міською владою та оскаржити заборону.

Раніше Фокус писав, що в Туреччині знайшли спосіб віддячити собакам-рятувальникам за допомогу після землетрусу. Тварини надали постраждалій країні неоціненну послугу, працюючи нарівні з людьми серед завалів та руїн.

Також повідомлялося, що собака рідкісної породи переміг на престижній виставці. Лаготто романьоло на прізвисько Орка, стала зіркою собачої виставки Best in Show, отримавши головний приз. Собака вже здобув понад 40 перемог на виставках по всій Європі та США, перш ніж завоював найзнаменитіший титул у світі собак – на 150-й рік існування Кеннел-клубу.