У Туреччині знайшли спосіб віддячити собакам-рятувальникам за допомогу після землетрусу

Тварини надали постраждалій країні неоціненну послугу, працюючи нарівні з людьми серед завалів і руїн.

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Собаки-рятувальники, які нарівні з людьми з різних країн світу працювали на пошуках тих, хто вижив під завалами в Туреччині, яка пережила найпотужніші землетруси та руйнування 6 лютого, отримали подяку від постраждалої країни. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines надала тваринам місця в бізнес- і першому класах, коли вони разом із людьми, які брали участь у розборі завалів і пошуку постраждалих, поверталися додому, пише ресурс Travel + Leisure.

"Це було найменше, що ми могли зробити, щоб показати нашу вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак", — зазначив представник авіакомпанії в коментарі виданню. Він додав, що тварини прибули з країн із усього світу, включаючи Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан. Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія надала в аеропорти безплатні переносні сумки, щоб інших тварин можна було безпечно посадити в літак для евакуаційних рейсів.

Фото: Turkish Airlines Фото: Turkish Airlines

За інформацією авіаперевізників, вони додатково надавали безплатні рейси для евакуйованих, а також безплатні вантажні перевезення для невідкладних предметів медичного призначення, щоб допомогти у відновленні районів, які постраждали від землетрусів. Було здійснено понад 1300 таких рейсів. Крім того, компанія пожертвувала понад два мільярди турецьких лір (або 100 мільйонів доларів США) на рятувальні роботи.

Раніше Фокус писав, що під час розборів завалів, крім людей, було врятовано чимало домашніх тварин. Наприклад, група португальських рятувальників витягла з-під руїн обваленого будинку в Анталії лабрадора-ретривера, який 200 годин чекав на звільнення та навіть сам намагався прокласти собі шлях на волю, подряпавши лапи до крові. А собаку породи хаскі на прізвисько Алекс рятувальники знайшли недалеко від Антакьї в провінції Хатай, під двоповерховим будинком, що обвалився. Тварина провела там 23 дні без їжі та води.

Один із рятувальників "усиновив" врятованого кота після того, як господарів тварини не змогли знайти.

Унаслідок землетрусу загинуло понад 46 тисяч людей. Тисячі загиблих і в сусідній Сирії.