В Турции нашли способ отблагодарить собак-спасателей за помощь после землетрясения

Животные оказали пострадавшей стране неоценимую услугу, работая наравне с людьми среди завалов и руин.

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Собаки-спасатели, которые наравне с людьми из разных стран мира работали на поисках выживших под завалами в Турции, пережившей мощнейшие землетрясения и разрушения 6 февраля, получили благодарность от пострадавшей страны. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предоставила животным места в бизнес- и первом классах, когда они вместе с людьми, участвовавшими в разборе завалов и поиске пострадавших возвращались домой, пишет ресурс Travel + Leisure.

"Это было меньшее, что мы могли сделать, чтобы показать нашу признательность за искренние и героические усилия этих героических собак", отметил представитель авиакомпании в комментарии изданию. Он добавил, что животные прибыли из стран со всего мира, включая Таиланд, Китай, Венгрию и Кыргызстан. Чтобы помочь с безопасной транспортировкой животных, авиакомпания предоставила в аэропорты бесплатные переносные сумки, чтобы других домашних животных можно было безопасно посадить в самолет для эвакуационных рейсов.

Фото: Turkish Airlines Фото: Turkish Airlines

По информации авиаперевозчиков, они дополнительно предоставляли бесплатные рейсы для эвакуированных, а также бесплатные грузовые перевозки для неотложных предметов медицинского назначения, чтобы помочь в восстановлении районов, пострадавших от землетрясений. Было совершено свыше 1300 таких рейсов. Более того, компания пожертвовала более двух миллиардов турецких лир (или 100 миллионов долларов США) на спасательные работы.

Ранее Фокус писал, что во время разборов завалов , кроме людей, было спасено немало и домашних животных. Так, группа португальских спасателей вытащила из-под руин обрушившегося дома в Анталье лабрадора-ретривера, который 200 часов ждал освобождения и даже сам пытался проложить себе путь на волю, исцарапав лапы в кровь. А собаку породы хаски по кличке Алекс спасатели нашли недалеко от Антакьи в провинции Хатай, под рухнувшим двухэтажным зданием. Животное провело там 23 дня без еды и воды.

Один из спасателей "усыновил" спасенного кота после того, как хозяев животного не смогли найти.

В результате землетрясения погибло свыше 46 тысяч человек. Тысячи погибших – и в соседней Сирии.