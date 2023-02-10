Землетрясение в Турции: число погибших превысило 20 000, пострадавшие мерзнут на улицах, — СМИ

По словам журналистов, сотни тысяч людей в Турции и Сирии в обеих странах остались без крова посреди зимы. Многие разбили лагеря в убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин домов.

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Число погибших в результате большого землетрясения в Турции и Сирии выросло до 20 000 человек. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова посреди зимы. Многие разбили лагеря в импровизированных убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин.

Издание пишет, что, согласно предварительному отчету турецкого Университета Богазичи, около 40% зданий в турецком городе Кахраманмарас, эпицентре землетрясения, повреждены.

По словам журналистов, в портовом городе Искендерун как люди сгрудились вокруг костров на обочинах дорог, в разрушенных гаражах и складах. Спасатели искали выживших на месте обрушившегося здания в темное время суток в городе Адыяман. При это на улице фиксируют мороз. Команды часто призывали к тишине, прося выключить все транспортные средства и генераторы, а репортеров соблюдать тишину, чтобы можно быть услышать сигналы живых людей под завалами.

[ + – ] Землетрясение в Турции и Сирии

Международная поддержка

Журналисты пишут, что первая колонна ООН с помощью пострадавшим сирийцам пересекла границу из Турции. Греция отправила тысячи палаток, кроватей и одеял, чтобы помочь тем, кто остался без крова.

Кроме того, как сообщается, Турции и Сирии помогла израильская военная разведка. Так, израильские эксперты занимались составлением карт зон бедствия. Они использовали картографические технологии, которые ранее применялись для составления планов боевых спецопераций.

Разделенная Сирия

В материале сказано, что сирийское правительство рассматривает доставку помощи повстанцам к северо-западу от Турции как нарушение своего суверенитета и территориальной целостности. Так, Конвой ООН с гуманитарной помощью вошел в Сирию через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава. Он направился к районам, которые контролируются сирийской оппозицией.

При этом, как сообщается, посол Сирии в ООН в среду признал, что правительству не хватает возможностей и оборудования, но обвинил в этом войну и западные санкции.

Ранее Фокус писал, что ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По данным аналитиков Fitch международного рейтингового агентства, пока экономический ущерб от стихийного бедствия не поддается подсчетам. Но эти цифры точно превысят 2 млрд долларов.

Еще напомним, что жертвы землетрясения в Турции спаслись благодаря WhatsApp, Instagram и Twitter. Пострадавшие рассказали о своем местонахождении и спасатели быстро их нашли. Вот почему мобильный Интернет и связь так важны в местах, где произошли катастрофы.