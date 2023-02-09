Ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд, — Fitch

По данным аналитиков международного рейтингового агентства, пока экономический ущерб от стихийного бедствия не поддается подсчетам. Но эти цифры точно превысят 2 млрд долларов.

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Экономический ущерб в регионах Турции и Сирии, которые пострадали от разрушительного землетрясения, может быть выше 4 млрд долларов. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

По оценкам авторов публикации, последствиям для экономики от стихийного бедствия на юго-востоке Турции и севере Сирии пока сложно дать точную оценку. Но, судя по всему, цифры будут выше 2 млрд долларов и, возможно, даже выше 4 млрд.

Вместе с тем стоимость застрахованных убытков оценивается в пределах 1 млрд, что свидетельствует о низком страховом покрытии районов, на которые пришелся эпицентр землетрясения.

Основная часть выплат придется на глобальных перестраховщиков.

Согласно оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, экономические издержки землетрясения в Турции могут достичь 2% ВВП, который, согласно информации за 2021 г. был на уровне 819 млрд, но показатели за 2022 г. не обнародовали.

Напомним, что некоторым жителям Турции удалось не стать жертвами землетрясения благодаря мессенджерам: WhatsApp, Instagram и Twitter. Жители пострадавших районов сообщали о своем местонахождении, поэтому спасатели их быстро нашли.

Ранее Фокус писал, что пять граждан Украины могут находиться под завалами в Турции. По информации представителя украинского МИДа Олега Николенко, одна украинка была госпитализирована. Но еще 22 украинца до сих пор не выходят на связь.