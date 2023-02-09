Збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд, — Fitch

За даними аналітиків міжнародного рейтингового агентства, поки що економічні збитки від стихійного лиха не піддаються підрахункам. Але ці цифри точно перевищать 2 млрд доларів.

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Економічні збитки в регіонах Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу, можуть бути вищими за 4 млрд доларів. Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Fitch.

За оцінками авторів публікації, наслідки для економіки від стихійного лиха на південному сході Туреччини та півночі Сирії поки що складно точно оцінити. Але, судячи з усього, цифри будуть вищими за 2 млрд доларів і, можливо, навіть вищими за 4 млрд.

Водночас вартість застрахованих збитків оцінюється в межах 1 млрд, що свідчить про низьке страхове покриття районів, на які припав епіцентр землетрусу.

Основна частина виплат припаде на глобальних перестраховиків.

За оцінками Геологічної служби Сполучених Штатів, економічні витрати землетрусу в Туреччині можуть досягти 2% ВВП, який, за інформацією за 2021 р., був на рівні 819 млрд, але показники за 2022 р. не оприлюднили.

Нагадаємо, що деяким жителям Туреччини вдалося не стати жертвами землетрусу завдяки месенджерам WhatsApp, Instagram і Twitter. Мешканці постраждалих районів повідомляли про своє місцезнаходження, тож рятувальники їх швидко знайшли.

Раніше Фокус писав, що п'ятеро громадян України можуть перебувати під завалами в Туреччині. За інформацією представника українського МЗС Олега Ніколенка, одна українка була госпіталізована. Але ще 22 українці досі не виходять на зв'язок.