Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 20 000, постраждалі мерзнуть на вулицях, — ЗМІ

За словами журналістів, сотні тисяч людей у Туреччині та Сирії в обох країнах залишилися без даху над головою посеред зими. Багато хто розбив табори у притулках на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг чи серед руїн будинків.

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Число загиблих внаслідок великого землетрусу в Туреччині та Сирії зросло до 20 000 людей. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без даху над головою серед зими. Багато хто розбив табори в імпровізованих сховищах на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг чи серед руїн.

Видання пише, що, згідно з попереднім звітом турецького Університету Богазичі, близько 40% будівель у турецькому місті Кахраманмарас, епіцентрі землетрусу, пошкоджено.

За словами журналістів, у портовому місті Іскендерун як люди скупчилися навколо вогнищ на узбіччях доріг, у зруйнованих гаражах та складах. Рятувальники шукали тих, хто вижив на місці будівлі в темний час доби в місті Адіаман. При цьому на вулиці фіксують мороз. Команди часто закликали до тиші, просячи вимкнути всі транспортні засоби та генератори, а репортерів дотримуватися тиші, щоб можна було почути сигнали живих людей під завалами.

[ + – ] Землетрус у Туреччині та Сирії

Міжнародна підтримка

Журналісти пишуть, що перша колона ООН за допомогою потерпілих сирійців перетнула кордон із Туреччини. Греція відправила тисячі наметів, ліжок та ковдр, щоб допомогти тим, хто залишився без даху над головою.

Крім того, як повідомляється, Туреччині та Сирії допомогла ізраїльська військова розвідка. Так, ізраїльські експерти займалися складанням карток зон лиха. Вони використали картографічні технології, які раніше застосовувалися для складання планів бойових спецоперацій.

Розділена Сирія

У матеріалі сказано, що сирійський уряд розглядає доставку допомоги повстанцям на північний захід від Туреччини як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Так, Конвой ООН із гуманітарною допомогою увійшов до Сирії через контрольно-пропускний пункт Баб-ель-Хава. Він попрямував до районів, які контролюють сирійська опозиція.

При цьому, як повідомляється, посол Сирії в ООН у середу визнав, що уряду не вистачає можливостей та обладнання, але звинуватив у цьому війну та західні санкції.

Раніше Фокус писав, що збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За даними аналітиків Fitch міжнародного рейтингового агентства, поки що економічні збитки від стихійного лиха не піддаються підрахункам. Але ці цифри точно перевищать 2 млрд доларів.

Ще нагадаємо, що жертви землетрусу в Туреччині врятувалися завдяки WhatsApp, Instagram та Twitter. Постраждалі розповіли про своє місцеперебування та рятувальники швидко їх знайшли. Ось чому мобільний Інтернет та зв'язок такі важливі у місцях, де сталися катастрофи.