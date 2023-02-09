Жертви землетрусу в Туреччині врятувалися завдяки WhatsApp, Instagram та Twitter (відео)

Постраждалі розповіли про своє місцезнаходження та рятувальники швидко їх знайшли. Ось чому мобільний Інтернет та зв'язок такі важливі у місцях, де сталися катастрофи.

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У Туреччині продовжуються пошуки жертв землетрусу, який накрив країну. Багатьом із них вдалося врятуватися завдяки соцмережам, пише Vice. Опинившись під завалами, люди змогли позначити своє місце розташування через WhatsApp, Instagram і Twitter, що дозволило рятувальникам і друзям швидко їх знайти і витягнути з-під уламків будівель.

Наприклад, 20-річний студент зі Стамбула Боран Кубат, опинившись під завалами в місті Малатьє, завантажив відео у WhatsApp, детально вказавши свою адресу та благаючи про допомогу. "Хто побачить цей статус у WhatsApp, будь ласка, прийдіть та допоможіть. Будь ласка, всі, прийдіть і врятуйте нас зараз же", — написав хлопець. Рятувальники швидко відреагували і тепер уся родина Борана у безпеці.

[ + – ] Завдяки повідомленню у WhatsApp Борану вдалося врятуватися Фото: Скриншот

Інший хлопець, Фірат Яйла опублікував відео у Stories в Instagram, опинившись під купою бетону в Антак'ї. Пізніше він повідомив, що з ним усе гаразд, але його матір досі ще шукають рятувальники та волонтери.

[ + – ] Сирійський хлопець записав ролик в Instagram із проханням про допомогу

Джан Тюркер опинившись у пастці під готелем, що обрушився, з дружиною і дитиною попросив про допомогу через Twitter. Завдяки повідомленню його швидко знайшли та визволили друзі.

[ + – ] Сім'ю Тюркера вдалося дістати з-під завалів завдяки Twitter Фото: Соцмережi

На жаль, не всім жертвам землетрусу так пощастило. Мехмет Бурак Килинч через Twitter благав про допомогу в порятунку його родини, яка зникла під час підземних поштовхів в Антак'ї. Але, як він потім написав у соцмережі, їх досі шукають.

На сьогоднішній день внаслідок трьох землетрусів та їх повторних поштовхів у Туреччині та Сирії загинуло понад 11 000 людей. Фахівці кажуть, що з розбором завалів кількість загиблих може перевищити 20 000 осіб. Багато людей все ще залишаються під уламками будівель.

Раніше Фокус писав, що Україна вже направила до Туреччини 87 рятувальників, 18 одиниць техніки та пошуково-рятувальних собак.