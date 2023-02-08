Землетрус у Туреччині: рятувальники ДСНС України прибули на місце трагедії (відео)

Загалом для ліквідації наслідків руйнівного землетрусу Україна направила до Туреччини 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

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Перша група рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибула до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу 6 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі ДСНС України.

Зведений загін ДСНС включає рятувальників Мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежників, медиків, а також кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування.

Друга група українських рятувальників вирушила до Туреччини наземним шляхом і приєднається до першої одразу після прибуття на місце призначення.

Повідомляється, що всього у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу з боку України буде задіяно 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

У пошукових роботах українські рятувальники будуть використовувати термінали Starlink, дрони та іншу необхідну техніку.

[ + – ] Рятувальники ДСНС України прибули до Туреччини

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Згідно з останніми даними, стихійне лихо забрало життя понад 8 тисяч людей. Загальна кількість постраждалих становить понад 40 тисяч людей.

У вівторок, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Український лідер пообіцяв відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін та техніку для ліквідації наслідків землетрусу.

Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Її забезпеченням займатиметься Кабінет міністрів України.

Ще Фокус писав про те, що двоє українців, яких вважали загиблими через землетрус у Туреччині, виявилися живими. За даними спікера МЗС України Олега Ніколенка, внаслідок стихійного лиха постраждали четверо українських громадян.