Масштабний землетрус у Туреччині: Зеленський підписав указ про надання допомоги

За даними ЗМІ, кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 4400 осіб, а під завалами будівель усе ще перебувають люди.

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У вівторок, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці, яка постраждала від масштабного землетрусу. Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Згідно з опублікованим документом, Україна сприятиме Туреччині в подоланні наслідків НП. Допомога буде надана відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Указ також зазначає, що забезпеченням надання гуманітарної допомоги Туреччини займеться Кабінет Міністрів України.

Землетрус у Туреччині та Сирії

У понеділок, 6 лютого, на території Туреччини та Сирії стався руйнівний землетрус, унаслідок якого загинуло понад 4400 людей. Для Туреччини землетрус став найсмертоноснішим із часів землетрусу 1999 року. Тоді пригода забрала життя понад 17 тисяч людей.

За даними ЗМІ, тисячі турецьких будинків були зруйновані, а під їхніми руїнами досі перебувають люди. Відомо про більш ніж 16 тисяч постраждалих.

Згідно з останньою інформацією, кількість загиблих у Туреччині становить 2 921 особу. Також повідомлялося про 1500 загиблих у Сирії.

[ + – ] Землетрус у Туреччині

Із 27 українських громадян, які зникли після масштабного землетрусу, співробітникам посольства України в Туреччині вдалося розшукати шістьох. За даними МЗС України, їхньому життю нічого не загрожує.

Фокус також писав про те, що сейсмолог Олександр Кендзера попередив про можливий землетрус в Україні. За його словами, підземні поштовхи можуть статися в Києві та на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Ще ми писали про те, що, за словами українки Марії, яка проживає та працює в турецькому місті Газіантеп, потужних хвиль землетрусу було дві, третя — слабша. За час свого перебування в Туреччині українка пережила кілька землетрусів, але попередні не були такими руйнівними.