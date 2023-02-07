Масштабное землетрясение в Турции: Зеленский подписал указ об оказании помощи

По данным СМИ, количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 4400 человек, а под завалами зданий все еще находятся люди.

Related video

Во вторник, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Турецкой Республике, пострадавшей от масштабного землетрясения. Об этом говорится на официальном сайте президента

Согласно опубликованному документу, Украина будет содействовать Турции в преодолении последствий ЧП. Помощь будет оказана в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Указ также гласит, что обеспечением предоставления гуманитарной помощи Турции займется Кабинет министров Украины.

Землетрясение в Турции и Сирии

В понедельник, 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 4400 человек. Для Турции землетрясение стало наиболее смертоносным со времен землетрясения в 1999 году. Тогда происшествие забрало жизни более 17 000 человек.

По данным СМИ, тысячи турецких домов били разрушены, а под их руинами до сих пор находятся люди. Известно о более чем 16 000 пострадавших.

Согласно последний информации, число погибших в Турции составляет 2 921 человека. Также сообщалось о 1500 погибших в Сирии.

[ + – ] Землетрясение в Турции

Из 27 украинских граждан, пропавших после масштабного землетрясения, сотрудникам посольства Украины в Турции удалось разыскать шестерых. По данным МИД Украины, их жизни ничего не угрожает.

Фокус также писал о том, что сейсмолог Александр Кендзера предупредил о возможном землетрясении в Украине. По его словам, подземные толчки могут произойти в Киеве и на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Еще мы писали о том, что по словам украинки Марии, которая проживает и работает в турецком городе Газиантеп, мощных волн землетрясения было две, третья – слабее. За время своего пребывания в Турции украинка пережила несколько землетрясений, но предыдущие не были столь разрушительными.