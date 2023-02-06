В Украине может произойти землетрясение как в Турции, — сейсмолог (фото)

Сейсмолог Александр Кендзера напомнил, что в 1927 году на полуострове Крым произошло землетрясение, которое разрушило практически все строения на побережье.

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В Украине сильные землетрясения могут произойти в столице страны Киеве и оккупированном россиянами Крыму. Землетрясение в Турции случилось в сейсмоактивном поясе, к которому относится и Украина, сообщил изданию УНН сейсмолог Александр Кендзера.

Он отметил, что в Украине также может произойти землетрясение, которое случилось в Турции.

В частности эти землетрясения с очагами в зоне Вранча, с источниками в зоне Вранча, которая на территории Румынии.

"От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Люди помнят сильные землетрясения, которые были в зоне Вранча в 1977, 1986 и 1990 годах. Помнят, как в Киеве из высоких домов жители выбегали на улицу, потому что боялись, что их дома могут разрушиться", — рассказал Кендзера.

Кроме того, сейсмолог сообщил, что сильные землетрясения могут случиться в оккупированном россиянами Крыму. Он напомнил, что в 1927 году на полуострове произошло землетрясение, которое разрушило практически все строения на побережье.

"Просто землетрясения произошли на юго-западной окраине этого пояса, а мы лежим на северо-восточной части", — отметил Кендзера.

Он также рассказал, как должны вести себя люди, которые попали в эпицентр сильного землетрясения.

Кендзера заявил, что людям стоит оставаться дома, если они находятся в современном сейсмостойком доме.

Если люди приживают в панельных домах, то жители нижних этажей могут успеть покинуть лом до его обрушения.

Если речь о высоких этажах, то вряд ли человек успеет за одну минуту собраться и выбежать. Хотя стараться сделать это нужно. Человек может погибнуть или травмироваться не только тогда, когда весь дом рушится, а и когда неосмотрительно ставят тяжелые вещи на шкаф, которые начинают падать и могут травмировать.

Он добавил, что на улице возле высоких домов лучше прятаться в местах, где находятся стены, которые могут защитить от осколков окон.

Землетрясение в Крыму 1927 года

Крымские землетрясения 1927 года — серия из двух землетрясений на Крымском полуострове, произошедших 26 июня и в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Первое из этих землетрясений произошло днем 26 июня. Его сила на Южном берегу составила 6 баллов. Оно не вызвало каких-либо серьезных разрушений и жертв. Второе землетрясение произошло ночью с 11 на 12 сентября. Оно было значительно сильнее и вызвало более серьезные последствия — 3 человека погибли, 65 человек были ранены, были нанесены значительные разрушения зданиям. Ячейка землетрясения опять была под морским дном, южнее Ялты, и вытянулась вдоль побережья. Считается, что в эпицентре сила достигала 9 баллов.

[ + – ] Землетрясение в Крыму 1927 года

[ + – ] Землетрясение в Крыму 1927 года

Напомним, ранее Фокус сообщал, что землетрясение, которое случилось Турции и Сирии 6 февраля, стало самым сильным в регионе с 1939 года.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.