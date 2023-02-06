Землетрясение в Турции: на связь перестали выходить 24 украинца, — МИД

Спикер ведомства Олег Николенко рассказал, что украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. А после получения информации дипломаты немедленно свяжутся с родными украинцев, которые не вышли на связь.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции. Сейчас украинские дипломаты получили 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб. Кроме того, привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.

Представитель МИД отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами, которые продолжают поисково-спасательные работы.

"Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", — рассказал Николенко.

Он добавил, что после получения информации дипломаты немедленно свяжутся с родными. Сейчас же нет информации о том, есть ли жертвы среди украинцев из-за землетрясения.

"Напоминаю, что для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98 98. Действует также "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 15 88", — написал спикер.

На момент написания материала турецкое посольство в Киеве и посольство Украины в Турции никак не прокомментировали сообщение Николенко.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что оно стало самым масштабным стихийным бедствием в стране с 1939 года.

По обновленным данным, природные катаклизмы унесли 1400 человеческих жизней. В профильных министерствах Турции и Сирии предупредили, что до конца дня количество погибших и раненых будет только увеличиваться.