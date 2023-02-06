Мощное землетрясение в Турции и Сирии: жертвами стихии стали более тысячи человек (видео)

В результате подземных толчков свыше 7 баллов в Турции погибли 912 человек, еще 5385 — получили ранения различной степени тяжести. В Сирии стихия унесла жизни 326 человек, еще 1042 человека пострадали.

Related video

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912 человек, при этом число тех, кто получил ранения разной степени тяжести, выросло до 5385 человек. Такие цифры в прямом эфире турецкого телевидения 6 февраля привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, нынешнее землетрясение стало самым масштабным стихийным бедствием в стране с 1939 года.

"По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан. Разрушены 2 818 зданий", — сказал Эрдоган.

Последствия землетрясения в Сирии

Подземные толчки произошли также на территории Сирии. По информации журналистов сирийского информационного агентства SANA, число жертв землетрясения в Сирии достигло 326, еще 1042 человека пострадали.

В стране мобилизуют инженерную технику для разбора завалов, в зонах бедствия работают спасательные бригады, а в больницах были организованы пункты по сдачи крови.

Разрушения произошли на севере Сирии в городах Алеппо и Хама, а также в Тартусе и Латакии, что расположены на берегу Средиземного моря. До недавнего времени власти заявляли, что подземные толчки находились в пределах 6,4 балла по шкале Рихтера, однако по данным сирийского Национального сейсмологического центра, эпицентр толчков находился в районе Искендеруна на юге страны — их магнитуда составила 7,7 балла.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.

В результате мощных подземных толчков разрушены сотни зданий, в том числе турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском городе Алеппо.