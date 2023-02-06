В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение: погибли более 200 человек, — СМИ (видео)

По сообщению сейсмологов, на юго-востоке Турции после первого толчка последовали мощные афтершоки магнитудой более 6 баллов. Власти объявили наивысший уровень тревоги из-за ЧП.

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На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение, в некоторых провинциях магнитуда превысила 7 баллов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Так, в 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) мощные толчки также произошли в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш.

В результате происшествия в нескольких провинциях есть разрушения зданий. После первого толчка произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6 баллов.

Как сообщает Reuters, в результате землетрясения погибло более 50 человек. Власти вызвали спасательные группы и самолеты снабжения в район вокруг города Кахраманмараш. В то же время AP News сообщает о 195 погибших.

Помимо этого, сильное землетрясение затронуло некоторые районы Сирии, где в результате подземных толчков также погибли более 100 человек. Местные власти утверждают, что ранения получили не менее 500 мирных жителей.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших граждан. В стране объявили высший уровень тревоги.

"Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Наше МВД и здравоохранение, AFAD, губернаторства и все другие учреждения начали свою работу немедленно. Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе переживем эту беду как можно быстрее и с наименьшим ущербом, и продолжаем нашу работу", — сказано в сообщении президента в его официальном телеграм-канале.

Напомним, 3 января сообщалось о том, что в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Местные жители почувствовали толчки.

Ранее, 28 декабря в Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.