Почувствовали толчки: на западной Украине произошло землетрясение

Жители ряда населенных пунктов Хустского района Закарпатской области почувствовали землетрясение. По данным сейсмологов, оно было самым мощным в регионе за последние два года.

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Во вторник, 3 января, в районе города Иршава Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По информации центра, магнитуда землетрясения составила 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентр сейсмической активности находился на глубине 6 км.

Как отмечают сейсмологи, толчки такой силы ощущаются внутри здания, а вот под открытым небом лишь немногие люди могут их почувствовать.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость на открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", — объяснили в Главном центре специального контроля.

[ + – ] Эпицентр сейсмической активности находился на глубине 6 км Фото: Скриншот

По информации центра, землетрясение превысило рекордные показатели 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3 и 3,1 соответственно.

Судя по комментариям в местных группах в Facebook, толчки ощутили жители разных населенных пунктов Хустского района Закарпатской области.

Фото: соцсети

Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

28 декабря издание New York Post сообщило, что на границе Соединенных Штатов Америки и Канады зафиксировано частичное обледенение Ниагарского водопада. В истории зафиксировано всего несколько случаев, когда он замерзал в американской части.