Редкое зрелище: Ниагарский водопад частично обледенел из-за снежных бурь (фото, видео)

В истории зафиксировано всего лишь пять случаев, когда воды Ниагарского водопада замерзали в его американской части.

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На границе Соединенных Штатов Америки и Канады зафиксировано частичное обледенение Ниагарского водопада. Об этом пишет американское издание New York Post.

Воды популярной туристической точки покрылись слоями льда в районе американского штата Нью-Йорк и канадского Онтарио. Причиной замерзания называют сильную метель в Буффало, штат Нью-Йорк, которая произошла примерно в 40 километрах от водопада и унесла жизни десятков людей.

В публикации отмечают, что несмотря на суровые погодные условия, Ниагарский водопад не может полностью обледенеть. Причиной тому является слишком большое количество воды, которая непрерывно находится в движении.

Согласно данным Государственного парка Ниагара-Фолс, через Ниагарский водопад ежесекундно проходит 3160 тонн воды. С американской стороны границы водопад замерзал всего 5 раз в истории.

[ + – ] Обледенение Ниагарского водопада

Для того чтобы избежать большого скопления ледяных масс, в 1964 году на достопримечательность установили стальные заграждения. При низких температурах над частью реки Ниагара появляется своеобразный мост, состоящий из снега и льда.

До 1912 года люди имели возможность прогуляться по "ледяному мосту" чтобы насладиться уникальными видами. Кроме того, на "мосту" шла активная торговля сувенирной продукцией и спиртными напитками.

[ + – ] "Ледяной мост" на реке Ниагара

Запрет на передвижение по "ледяному мосту" был введен только после 1912. Причиной тому стала смерть троих людей, упавших в реку Ниагара в результате обвала части льда.

Напомним, что 21 декабря на США обрушился сильный зимний шторм, в результате которого 9 человек погибли. В результате происшествия более миллиона американцев испытали проблемы с электроснабжением.

Фокус также сообщал о том, что 25 сентября служба ВВС сообщила о мощном шторме в канадском Ньюфаундленде. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в борьбе со стихией понадобится помощь военных.