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Редкое зрелище: Ниагарский водопад частично обледенел из-за снежных бурь (фото, видео)

Ниагарский водопад, обледенение, США, Канада, мороз, шторм, лед
Фото: Getty Images | Замерзший Ниагарский водопад

В истории зафиксировано всего лишь пять случаев, когда воды Ниагарского водопада замерзали в его американской части.

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На границе Соединенных Штатов Америки и Канады зафиксировано частичное обледенение Ниагарского водопада. Об этом пишет американское издание New York Post.

Воды популярной туристической точки покрылись слоями льда в районе американского штата Нью-Йорк и канадского Онтарио. Причиной замерзания называют сильную метель в Буффало, штат Нью-Йорк, которая произошла примерно в 40 километрах от водопада и унесла жизни десятков людей.

В публикации отмечают, что несмотря на суровые погодные условия, Ниагарский водопад не может полностью обледенеть. Причиной тому является слишком большое количество воды, которая непрерывно находится в движении.

Согласно данным Государственного парка Ниагара-Фолс, через Ниагарский водопад ежесекундно проходит 3160 тонн воды. С американской стороны границы водопад замерзал всего 5 раз в истории.

Обледенение Ниагарского водопада

Для того чтобы избежать большого скопления ледяных масс, в 1964 году на достопримечательность установили стальные заграждения. При низких температурах над частью реки Ниагара появляется своеобразный мост, состоящий из снега и льда.

До 1912 года люди имели возможность прогуляться по "ледяному мосту" чтобы насладиться уникальными видами. Кроме того, на "мосту" шла активная торговля сувенирной продукцией и спиртными напитками.

Ниагарский водопад, обледенение, США, Канада, мороз, шторм, лед Fullscreen
"Ледяной мост" на реке Ниагара

Запрет на передвижение по "ледяному мосту" был введен только после 1912. Причиной тому стала смерть троих людей, упавших в реку Ниагара в результате обвала части льда.

Напомним, что 21 декабря на США обрушился сильный зимний шторм, в результате которого 9 человек погибли. В результате происшествия более миллиона американцев испытали проблемы с электроснабжением.

Фокус также сообщал о том, что 25 сентября служба ВВС сообщила о мощном шторме в канадском Ньюфаундленде. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в борьбе со стихией понадобится помощь военных.