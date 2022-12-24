Рождество сорвано: зимний шторм обрушился на США, оставив миллион человек без света (видео)

Американские власти отменили тысячи рейсов и перекрыли дороги, чтобы предотвратить жертвы. Эксперты говорят, что такие катаклизмы бывают лишь один раз в поколение.

Related video

Зимний шторм обрушился на США 21 декабря, в результате чего 9 человек погибли и около миллиона остались без света. Подробности телеканал CNN сообщил на своем сайте.

Ураган принес в США заморозки, шквальный ветер и сильный снегопад. Представитель дорожного патруля Канзаса сообщил о гибели трех человек в северо-центральной части штата, полиция считает, что все три случая связаны с погодными условиями. К примеру, в Канзас-сити автомобиль Dodge Caravan из-за гололеда слетел с дорожной насыпи и перевернулся в речку.

Губернатор Кентукки Энди Бешир отчитался, что из-за урагана в штате погибли три человека, двое из которых попали в ДТП, а еще одного нашли на улице без каких-либо видимых травм, причину смерти установит вскрытие. В Огайо, как сообщил губернатор Майк Девайн, четыре человека погибли в результате автомобильных аварий, связанных с погодными условиями, а еще несколько американцев получили ранения.

"У нас были лед, наводнения, снег, отрицательные температуры и все, что мать-природа могла обрушить на нас в эти выходные", — отметила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

Шторм продолжает движение через Средний Запад и Восток США, провоцируя гололеды и наводнения. Власти закрыли сотни миль дорог и отменили множество авиарейсов, чтобы предотвратить катастрофы.

Как пишет Reuters, метеорологи предупреждают, что шторм может превратиться в так называемый "бомбовый циклон", когда давление резко упадет, видимость упадет до нуля, а снег начнет засыпать США со скоростью 1,25 см в час. В большинстве штатов объявили предупреждения о метелях и похолоданиях, затрагивающие более 200 миллионов человек, то есть около 60% населения США. Национальная служба погоды назвала шторм событием, которые случаются только раз в поколение (once in a generation type event).

Более миллиона жителей страны испытывают перебои в подаче электричества из-за зимней погоды и низких температур, больше всего проблем с электроснабжением возникает в штатах Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Вирджиния и Пенсильвания. Ожидается, что шторм продлится до воскресенья, 25 декабря, и испортит американцам праздник.

"Рождество отменяется. Все члены семьи и друзья согласились, что так безопаснее", — прокомментировал ситуацию", — сказал Мик Сондерс, житель Буффало, штат Нью-Йорк, который два часа застрял в снежной буре.

Он не единственный житель США, который отказался от празднования Рождества из-за шторма. Родственники, которые традиционно собирались 25 декабря, отменили свои планы, чтобы пересидеть стихийный катаклизм по своим домам до понедельника.

В начале декабря сильнейший арктический циклон в истории вызвал 8-метровые волны. Шторм обрушился на ледовый покров, преодолев по нему расстояние до 100 км.

В сентябре по Канаде пронесся мощный шторм Фиона. Во время стихийного бедствия волны смыли в море не менее 20 домов.