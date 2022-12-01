Изрезал 8-метровыми волнами. Сильнейший арктический циклон в истории изрядно потрепал морской лед (видео)

Циклоны являются обычным делом в Арктике, но не этот — ученых ужасают последствия масштабного шторма.

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С каждым годом арктический морской лед становится все более уязвимым — на него влияют не только повышение температуры воздуха и воды, но и погодные условия. В начале года на регион к северо-востоку от Гренландии обрушился мощнейший в истории циклон и его последствия, видимо, более разрушающие, чем предполагали ученые, пишет New Atlas.

История этого циклона начиналась весьма непримечательно — синоптики спрогнозировали его начало еще за 8 дней до него. Однако неожиданность заключалась в другом — никто и представить себе не мог, какое влияние он окажет на ледовый покров. Анализ показывает, что когда шторм пронесся над Северным Ледовитым океаном, он наполнил его воды такой энергией, что породил волны высотой до 8 метров.

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В ходе исследований ученые обратились к спутниковым данным и обнаружили, что гигантские волны сохраняли большую часть свой силы, пока катились по морскому льду — в общей сложности преодолев расстояние до 100 километров к центру морского льда. Все это время волны заставляли его подниматься и опускаться на высоту около 2 метров.

Ученые обнаружили, что морской лед подвергся масштабной трепке — гигантские волны в буквальном смысле изрезали ледяной покров. Анализ данных свидетельствует, что ледовое покрытие существенно истончилось, а в некоторых районах толщина уменьшилась на рекордные 0,5 метра.

По словам ведущего автора исследования профессора атмосферных наук в Вашингтонском университете Эда Бланшар-Риглсворта, всего за шесть дней свирепствовавший циклон нанес морским льдам колоссальный урон — потеря ледового покрытия стала самым большим изменением в истории с 1979 года. Ученый также отмечает, что площадь потери морского льда была на треть больше предыдущего рекорда.

По словам исследователей, ледяные модели действительно предсказывали потерю морского льда, однако никто и предположить не мог, что она будет такого масштаба. Ученые пытались понять, каким образом циклону удалось нанести такой ущерб и, похоже, у них есть несколько теорий.

Во-первых, исследователи предполагают, что волны могли поднять более теплую воду из глубоких слоев океана и тем самым растопили лед внизу. Во-вторых, причиной такого масштабного урона могли стать простые механические силы гигантских разбивающихся волн. В-третьих, ученые допускают, что морской лед был тоньше, чем предполагали модели, еще до того, как начался исторический шторм.

Исследователи предполагают, что наиболее действенным способом достоверно узнать причину станет расстановка датчиков перед следующим штормом по мере его приближения. Собрав данные, исследователи смогут заполнить пробелы и восстановить события.

Ученые также предупреждают, что в дальнейшем циклоны будут становиться только сильнее потому, что мир продолжает нагреваться, а потеря морского льда и повышение температуры поверхности лишь усилят продолжительность и интенсивность штормов.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды обнаружен "трубопровод" — простирается на 460 км и ускоряет таяние.