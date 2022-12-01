Порізав 8-метровими хвилями. Найсильніший арктичний циклон в історії неабияк потріпав морський лід (відео)

Циклони є звичайною справою в Арктиці, але не цей — уучених жахають наслідки масштабного шторму.

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Із кожним роком арктичний морський лід стає дедалі вразливішим — на нього впливають не лише підвищення температури повітря та води, а й погодні умови. На початку року на регіон на північний схід від Гренландії обрушився найпотужніший в історії циклон, і його наслідки, мабуть, руйнівніші, ніж припускали вчені, пише New Atlas.

Історія цього циклону починалася дуже непримітно — синоптики спрогнозували його початок ще за 8 днів до нього. Проте несподіванка полягала в іншому — ніхто й уявити не міг, як він уплине на льодовий покрив. Аналіз показує, що коли шторм проминув над Північним Льодовитим океаном, то наповнив його води такою енергією, що породив хвилі заввишки до 8 метрів.

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У ході досліджень учені звернулися до супутникових даних і виявили, що гігантські хвилі зберігали більшу частину своєї сили, поки котилися морським льодом, загалом подолавши відстань до 100 кілометрів до центру морського льоду. Весь цей час хвилі змушували його підніматися й опускатися на висоту близько 2 метрів.

Учені виявили, що морський лід масштабно потріпався — гігантські хвилі буквально порізали крижаний покрив. Аналіз даних свідчить, що льодове покриття суттєво потоншало, а в деяких районах товщина зменшилася на рекордні 0,5 метра.

За словами провідного автора дослідження, професора атмосферних наук у Вашингтонському університеті Еда Бланшар-Ріглсворта, всього за шість днів циклон, що лютував, завдав морським льодам колосальної шкоди — втрата льодового покриття стала найбільшою зміною в історії з 1979 року. Вчений також зазначає, що площа втрати морського льоду була на третину більшою за попередній рекорд.

За словами дослідників, крижані моделі справді передбачали втрату морського льоду, проте ніхто й припустити не міг, що вона буде такого масштабу. Вчені намагалися зрозуміти, як циклону вдалося завдати такої шкоди, і, схоже, вони мають кілька теорій.

По-перше, дослідники припускають, що хвилі могли підняти теплішу воду з глибоких шарів океану й так розтопили кригу внизу. По-друге, причиною такої масштабної шкоди могли стати прості механічні сили гігантських хвиль, що розбиваються. По-третє, вчені припускають, що морський лід був тоншим, ніж показували моделі, ще до того, як почався історичний шторм.

Дослідники припускають, що найдієвішим способом достовірно дізнатися про причину стане розстановка датчиків перед наступним штормом у міру його наближення. Зібравши дані, дослідники зможуть заповнити прогалини та відновити події.

Учені також попереджають, що надалі циклони стануть тільки сильнішими тому, що світ продовжує нагріватися, а втрата морського льоду й підвищення температури поверхні лише посилять тривалість та інтенсивність штормів.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди виявлено "трубопровід" — він простягається на 460 км і прискорює танення.