Різдво зірвано: зимовий шторм обрушився на США, залишивши мільйон людей без світла (відео)

Американська влада скасувала тисячі рейсів і перекрила дороги, щоб запобігти жертвам. Експерти кажуть, що такі катаклізми бувають лише один раз на покоління.

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Зимовий шторм обрушився на США 21 грудня, внаслідок чого 9 людей загинули та близько мільйона залишилися без світла. Подробиці телеканал CNN повідомив на своєму сайті.

Ураган приніс у США заморозки, шквальний вітер і сильний снігопад. Представник дорожнього патруля Канзасу повідомив про загибель трьох людей у північно-центральній частині штату, поліція вважає, що всі три випадки пов'язані з погодними умовами. Приміром, у Канзас-сіті автомобіль Dodge Caravan через ожеледицю злетів із дорожнього насипу та перекинувся в річку.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир відзвітував, що через ураган у штаті загинули троє людей, двоє з яких потрапили в ДТП, а ще одного знайшли на вулиці без жодних видимих травм, причину смерті встановить розтин. В Огайо, як повідомив губернатор Майк Девайн, чотири людини загинули внаслідок автомобільних аварій, пов'язаних із погодними умовами, а ще кілька американців отримали поранення.

"У нас були лід, повені, сніг, негативні температури та все, що матінка-природа могла обрушити на нас цими вихідними", — зазначила губернаторка Нью-Йорка Кеті Гоукул.

Шторм продовжує рух через Середній Захід і Схід США, провокуючи ожеледиці та повені. Влада закрила сотні миль доріг і скасувала безліч авіарейсів, щоб запобігти катастрофам.

Як пише Reuters, метеорологи попереджають, що шторм може перетворитися на так званий "бомбовий циклон", коли тиск різко впаде, видимість впаде до нуля, а сніг почне засипати США зі швидкістю 1,25 см на годину. У більшості штатів оголосили попередження про хуртовини та похолодання, що стосуються понад 200 мільйонів осіб, тобто близько 60% населення США. Національна служба погоди назвала шторм подією, яка трапляється лише раз на покоління (once in a generation type event).

Більше мільйона жителів країни зазнають перебоїв у подачі електрики через зимову погоду й низькі температури, найбільше проблем із електропостачанням виникає в штатах Мен, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Вірджинія та Пенсільванія. Очікується, що шторм триватиме до неділі, 25 грудня, та зіпсує американцям свято.

"Різдво скасовується. Всі члени сім'ї та друзі погодилися, що так безпечніше", — сказав Мік Сондерс, мешканець Буффало, що в штаті Нью-Йорк, який на дві години застряг у сніговій бурі.

Він не єдиний житель США, який відмовився від святкування Різдва через шторм. Родичі, які традиційно збиралися 25 грудня, скасували свої плани, щоб пересидіти стихійний катаклізм у своїх домівках до понеділка.

На початку грудня найсильніший арктичний циклон в історії викликав 8-метрові хвилі. Шторм обрушився на льодовий покрив, подолавши ним відстань до 100 км.

У вересні Канадою пронісся потужний шторм Фіона. Під час стихійного лиха хвилі змили в море щонайменше 20 будинків.