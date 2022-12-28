Рідкісне видовище: Ніагарський водоспад частково зледенів через снігові бурі (фото, відео)

В історії зафіксовано лише п'ять випадків, коли води Ніагарського водоспаду замерзали в його американській частині.

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На кордоні Сполучених Штатів Америки та Канади зафіксовано часткове зледеніння Ніагарського водоспаду. Про це пише американське видання New York Post.

Води популярної туристичної точки покрилися шарами льоду в районі американського штату Нью-Йорк і канадського Онтаріо. Причиною замерзання називають сильну хуртовину в Буффало, що в штаті Нью-Йорк, яка сталася приблизно за 40 кілометрів від водоспаду й забрала життя десятків людей.

У публікації зазначають, що, незважаючи на суворі погодні умови, Ніагарський водоспад не може повністю зледеніти. Причина — дуже велика кількість води, яка безперервно перебуває в русі.

За даними Державного парку Ніагара-Фолс, через Ніагарський водоспад щомиті проходить 3160 тонн води. З американського боку кордону водоспад замерзав лише 5 разів в історії.

[ + – ] Зледеніння Ніагарського водоспаду

Щоб уникнути великого скупчення крижаних мас, 1964 року на визначну пам'ятку встановили загородження. У разі низьких температур над частиною річки Ніагара з'являється своєрідний міст, що складається зі снігу та льоду.

До 1912 року люди мали можливість прогулятися "крижаним мостом", щоб насолодитися унікальними видами. Крім того, на "мосту" йшла активна торгівля сувенірною продукцією та спиртними напоями.

[ + – ] "Крижаний міст" на річці Ніагара

Заборона на пересування "крижаним мостом" була введена тільки після 1912 року. Причиною цього стала смерть трьох людей, які впали в річку Ніагара в результаті обвалу частини льоду.

Нагадаємо, що 21 грудня на США обрушився сильний зимовий шторм, унаслідок якого 9 людей загинули. Через подію понад мільйон американців зазнали проблем із електропостачанням.

Фокус також повідомляв про те, що 25 вересня служба ВПС повідомила про потужний шторм у канадському Ньюфаундленді. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що в боротьбі зі стихією знадобиться допомога військових.