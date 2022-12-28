В Ивано-Франковской области произошло землетрясение: что известно

По информации специалистов — толчки были магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Известно, что это уже второй случай, начиная с ноября.

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В Надворнянском районе Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Там рассказали, что эпицентр сейсмической активности находится к западу от поселка Делятин, на глубине 2 км.

[ + – ] Землетрясение зарегистрировали на глубине 2 км

Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера. Согласно кларификации землетрясений, колебания на этой отметке не чувствительны для людей. Подобные землетрясения регистрируются только сейсмографами, отметили в центре контроля.

Также в центре сообщили, что в последний раз землетрясение в Ивано-Франковской области регистрировали 15 ноября 2022 года с аналогичной магнитудой.

Напомним, в ноябре на индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. В результате погибли 46 человек, около 700 получили ранения.

28 декабря издание New York Post сообщило, что на границе Соединенных Штатов Америки и Канады зафиксировано частичное обледенение Ниагарского водопада. В истории зафиксировано всего несколько случаев, когда он замерзал в американской части.

25 декабря также сообщалось о том, что около 20 человек погибли во время зимнего шторма "Эллиот", обрушившегося на США.