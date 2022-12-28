В Ивано-Франковской области произошло землетрясение: что известно
По информации специалистов — толчки были магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Известно, что это уже второй случай, начиная с ноября.
В Надворнянском районе Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Там рассказали, что эпицентр сейсмической активности находится к западу от поселка Делятин, на глубине 2 км.
Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера. Согласно кларификации землетрясений, колебания на этой отметке не чувствительны для людей. Подобные землетрясения регистрируются только сейсмографами, отметили в центре контроля.
Также в центре сообщили, что в последний раз землетрясение в Ивано-Франковской области регистрировали 15 ноября 2022 года с аналогичной магнитудой.
Напомним, в ноябре на индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. В результате погибли 46 человек, около 700 получили ранения.
28 декабря издание New York Post сообщило, что на границе Соединенных Штатов Америки и Канады зафиксировано частичное обледенение Ниагарского водопада. В истории зафиксировано всего несколько случаев, когда он замерзал в американской части.
25 декабря также сообщалось о том, что около 20 человек погибли во время зимнего шторма "Эллиот", обрушившегося на США.