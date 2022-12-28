В Івано-Франківській області стався землетрус: що відомо

За інформацією фахівців — поштовхи були магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Відомо, що це вже другий випадок, починаючи з листопада.

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У Надвірнянському районі Івано-Франківської області зареєстрували землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Там розповіли, що епіцентр сейсмічної активності знаходиться на захід від селища Делятин на глибині 2 км.

[ + – ] Землетрус зареєстрували на глибині 2 км

Магнітуда землетрусу склала 2,4 бали за шкалою Ріхтера. Згідно з класифікацією землетрусів, коливання на цій позначці не чутливі для людей. Подібні землетруси реєструються лише сейсмографами, зазначили у центрі контролю.

Також у центрі повідомили, що востаннє землетрус в Івано-Франківській області реєстрували 15 листопада 2022 року з аналогічною магнітудою.

Нагадаємо, в листопаді на індонезійському острові Ява стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Унаслідок загинули 46 людей, майже 700 отримали поранення.

28 грудня видання New York Post повідомило, що на кордоні Сполучених Штатів Америки та Канади зафіксовано часткове зледеніння Ніагарського водоспаду. В історії зафіксовано лише кілька випадків, коли він замерзав в американській частині.

25 грудня також повідомлялося про те, що майже 20 людей загинули під час зимового шторму "Еліот", що обрушився на США.