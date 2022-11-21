В Індонезії стався потужний землетрус: загинуло майже 60 людей (фото)

Підземні поштовхи відчувалися в Джакарті, приблизно за 100 кілометрів від епіцентру — міста Чіанджур на острові Ява. Стихія зруйнувала близько двох тисяч житлових будинків.

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Сильний землетрус магнітудою 5,6 на індонезійському острові Ява забрав життя щонайменше 46 людей, близько 700 отримали поранення. Про це повідомила радіостанція ВВС з посиланням на дані місцевої влади.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався у місті Чіанджур на Західній Яві на глибині 10 кілометрів. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Індонезії Джакарті, приблизно за 100 км від епіцентру.

[ + – ] Землетрус стався у місті Чіанджур на Західній Яві

Губернатор Західної Яви Рідван Каміл заявив про 700 поранених. За його словами, кількість постраждалих та загиблих може збільшитися, на місці події перебуває багато людей, а одну з дільниць заблокував зсув.

Деякі будівлі повністю зруйнувалися, сміття розкидане вулицями міста. Землетрус стався у густонаселеному районі, де погано будували будинки, зазначили журналісти.

[ + – ] У Чіанджурі не працює електрика, а зв'язок з перебоями

Рятувальники намагалися евакуювати людей із завалених будинків, їм вдалося врятувати жінку і дитину.

За словами голови адміністрації Чіанджура Германа Сухермана, більшість людей, що опинилися під завалами, отримали переломи кісток.

У Національному агентстві із пом'якшення наслідків стихійного лиха заявили про пошкодження десятка будівель у місті, зокрема лікарні та школи-інтернату.

Reuters з посиланням на місцевого чиновника Абдулу Мухарі пише, що понад 1 770 будинків пошкоджено, а 3,9 тис. людей вивезли з Чіанджура. У місті не працює електрика, а зв'язок з перебоями.

Нагадаємо, що у вересні на Тайвані стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Через стихійне лихо зійшли з рейок кілька пасажирських вагонів.

Цього ж місяця стався сильний з 2017 року землетрус у китайській провінції Сичуань, загинули 65 людей. Також в результаті поштовхів обвалилися 243 житлові будинки, а понад 13 тис. отримали пошкодження.