На Тайвані стався потужний землетрус: пасажирські вагони зійшли з рейок (фото, відео)

В одному з районів острова продовжуються пошуково-рятувальні роботи після того, як люди впали з пошкодженого мосту.

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У суботу ввечері, 17 вересня, на Тайвані стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє пресслужба національного метеорологічного управління Японії.

За даними фахівців, підземні поштовхи були зафіксовані за 86 кілометрів від тайванського району району Юйцзін.

Землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера стався о 9:44 за всесвітнім координованим часом. Пресслужба метеорологічного управління також зазначає, що підземні поштовхи відчули також мешканці японської префектури Окінава.

Незважаючи на серйозний землетрус магнітудою 7,2 бала, фахівці не повідомляють про загрозу цунамі. Хоча в попередньому повідомленні управління йшлося про можливий тайфун.

[ + – ] У районі Тайваню немає загрози цунамі після сильного землетрусу

Інформацію про землетрус на Тайвані також оприлюднив пресцентр Геологічної служби США. За даними американських фахівців, епіцентр підземних поштовхів справді розташовувався за 86 кілометрів від східного району острова.

Однак, як стверджує Геологічна служба, потужність землетрусу на Тайвані склала 6,9 бала за шкалою Ріхтера. Американські експерти солідарні з японськими колегами в тому, що регіону не загрожує найближчим часом цунамі.

[ + – ] У районі Тайваню немає загрози цунамі після сильного землетрусу

Інформація про постраждалих або жертви внаслідок землетрусу від влади Тайваню поки що не публікувалася. За даними Reuters, у результаті підземних поштовхів із рейок зійшли кілька пасажирських вагонів, а в окрузі Тайдун було зруйновано продуктовий магазин.

В окрузі Хуалянь продовжуються рятувально-пошукові роботи для трьох осіб, які зникли після обвалення одного з мостів. Агентство Reuters також стверджує, що потужний землетрус відчувався на території всього Тайваню, а в столиці Тайбей деякий час тремтіли багатоповерхові будівлі.

[ + – ] На Тайвані зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,2 бала

Місцеве видання FocusTaiwan зазначає, що через підземні поштовхи на острові зупинили рух пасажирських поїздів, який відновлять лише після проведення перевірок безпеки.

[ + – ] На Тайвані зафіксовано потужний землетрус

"Землетрус викликав обвал бетонного навісу на залізничній станції Дунлі в Хуаляні. Коли поїзд проходив через станцію, на нього обрушилися уламки навісу, внаслідок чого він зійшов із рейок. Шість вагонів зійшли з рейок, але 20 пасажирів не постраждали", — повідомили журналісти й додали, що на Тайвані потужність землетрусу склала не 7,2 бала, а 6,8.

[ + – ] На Тайвані зафіксовано потужний землетрус [ + – ] На Тайвані зафіксовано потужний землетрус

Нагадаємо, на початку вересня в Китаї зафіксували сильний землетрус магнітудою 6,8 бала. Жертвами сейсмічної активності щонайменше стали 65 жителів провінції Сичуань. Унаслідок сильного землетрусу було зруйновано близько 250 житлових будинків, а понад 250 осіб отримали різні поранення та травми.

Також повідомлялося, що космічний апарат агентства NASA зафіксував сильний землетрус на Марсі.