Сильний землетрус у Китаї забрав життя 65 людей, сотні людей поранено (фото)

Унаслідок стихійного лиха в китайській провінції Сичуань 243 житлові будинки впали, а понад 13 тисяч було пошкоджено. Підземні поштовхи відключили електрику в кількох містах і призвели до обвалення автомагістралей.

Найсильніший із 2017 року землетрус магнітудою 6,8 бала в провінції Сичуань на південному заході Китаю забрав життя 65 людей. Також близько 250 людей отримали поранення, а рятувальні роботи продовжуються. Про це пише видання Reuters.

Крім того, рятувальники працюють над порятунком понад 200 осіб, які застрягли в зоні землетрусу, відновлюють телекомунікаційні послуги, електрику та водопостачання, а також доставляють продовольство мешканцям.

[ + – ] Робота рятувальників після землетрусу

Повідомляється, що потужний землетрус стався в провінції Сичуань 5 вересня. Епіцентр стихійного лиха був глибоко в гористій місцевості провінції на заході.

Більше 200 людей усе ще застрягли в популярному туристичному місці, відомому своїми льодовиками, зеленими лісами та високими вершинами в Хайлуогоу. Рятувальники займаються тим, щоб відкрити заблоковані дороги й дістатися до них.

Унаслідок землетрусу 243 житлові будинки впали, а понад 13 тисяч було пошкоджено. Підземні поштовхи відключили електрику в кількох містах і призвели до обвалення автомагістралей. Крім того, було пошкоджено сім малих і середніх гідроелектростанцій.

Землетрус у Сичуані став найсильнішим із серпня 2017 року, тоді підземні поштовхи магнітудою 7,0 сталися в префектурі Аба на північ від Лудингу.

За останні десятиліття найруйнівніший землетрус у Сичуані стався у 2008 році магнітудою 8,0 із центром у Веньчуані та забрав життя майже 70 000 людей.

Нагадаємо, 28 квітня Фокус писав, що в Антарктиді стався найсильніший землетрус в історії. Підводний вулкан поруч із Антарктидою, який давно спав, міг стати причиною появи серії з 85 тисяч підземних поштовхів.

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