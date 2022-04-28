Магма пролилася в кору Землі: в Антарктиді стався найсильніший землетрус в історії

Підводний вулкан, що давно спить, поруч з Антарктидою міг стати причиною появи серії з 85 тисяч підземних поштовхів.

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Нове дослідження показує, що серія землетрусів у цьому регіоні була найсильнішою з будь-коли зареєстрованих в Антарктиді. Але підводний вулкан не був головною причиною цих поштовхів. Більшість сейсмічної активності швидше за все була викликана проникненням гарячої магми в кору Землі, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Німецького дослідного центру геонаук опублікували нове дослідження, яке показало, що із серпня по листопад 2020 року біля Антарктиди було зафіксовано найсильніший із відомих землетрус у цьому регіоні.

За словами вчених, серія землетрусів сталася поруч із підводним сплячим вулканом Косатка (свою назву він отримав ще в 1987 році через те, що тут мешкає багато косаток). Вулкан заввишки 900 м знаходиться в протоці Брансфілд, який розділяє Південні Шетландські острови і північно-західний край Антарктиди. У цьому районі також рух тектонічних плит створює мережу розломів.

[ + – ] Із серпня по листопад 2020 року біля Антарктиди було зафіксовано найсильніший із відомих землетрус у цьому регіоні Фото: Seneca-Guns

"Найперші підземні поштовхи зафіксували сейсмічні станції на острові Кінг-Джордж, одному з Південних Шетландських островів. Але для того, щоб точно зрозуміти, що там сталося, нам довелося скористатися даними й інших прилеглих станцій, а також даними супутників", — говорить Симона Ческа з Німецького дослідницького центру геонаук.

Завдяки зібраним даним учені змогли визначити кількість підземних поштовхів, більшість з яких були дуже слабкими, а також силу двох найбільших землетрусів за період із серпня по листопад 2020 року. А найголовніше вченим удалося з'ясувати причину появи цих землетрусів.

Найпотужнішими землетрусами у цьому регіоні були підземні поштовхи силою 5,9 балів і 6 балів, які сталися у жовтні листопаді відповідно. Після листопада сейсмічна активність біля Антарктиди пішла на спад.

[ + – ] Вулкан Косатка на карті, складеній за допомогою гідролокатора Фото: wikipedia

Дослідження показало, що, швидше за все, серію землетрусів викликав прорив гарячої магми в кору Землі. Хоча, можливо, дослідники не відкидають цей варіант, причиною невеликої кількості землетрусів було виверження підводного вулкана. Але поки що вчені не знайшли прямих доказів того, що виверження було.

"Потрібно провести дослідження під водою в цьому регіоні, поряд із вулканом Косатка і, можливо, ми знайдемо докази нашої теорії", — говорить Ческа.

Фокус уже писав про гігантський землетрус, який стався майже 4 тисячі років тому на тихоокеанському узбережжі Чилі. Про нього донедавна вчені не знали, але внаслідок дослідження з'ясували, що цей землетрус кардинально вплинув на життя місцевого населення.

Нагадуємо, що вчені зареєстрували землетрус, який стався на глибині майже 800 км². Раніше вважалося, що така подія неможлива.