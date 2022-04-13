Невідомий землетрус у Чилі: підземні поштовхи змусили людей втекти на 1 тис. років

Гігантський землетрус, який спричинив цунамі, стався на півночі Чилі 3800 років тому. Пригода завдала такої шкоди прибережним жителям, що вони повернулися додому лише за тисячу років.

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У результаті досліджень у пустелі Атакама в Чилі вчені дійшли висновку, що майже 4 тисячі років тому тут стався землетрус силою 9,5 бала. Воно викликало величезну хвилю цунамі, яка змила всі поселення стародавніх людей на березі океану, повідомляє ScienceAlert.

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Учені під керівництвом Дієго Салазара з Чилійського університету виявили зразки морських порід і рештки морських мешканців дуже далеко від берега. Їх могла винести туди лише величезна хвиля.

Дані з відкладень і піднесені структури суші показали, що 3800 років тому тут стався тектонічний зсув, який спричинив потужний землетрус, який і став причиною хвилі цунамі. Але про цей землетрус вчені ніколи не знали.

[ + – ] Дані з відкладень і підняті структури суші показали, що 3800 років тому тут стався тектонічний зсув, який спричинив потужний землетрус, який і став причиною хвилі цунамі Фото: ScienceAlert

"Вважалося, що на півночі Чилі не може статися таких землетрусів, але наші дані вказують на протилежне", — каже Салазар.

Учені використовували радіовуглецеве датування, щоб визначити вік прибережних відкладень, які сягають приблизно 600 кілометрів берегової лінії Чилі. Дані показали, що землетрус, що стався тут, міг викликати соціальний катаклізм у цьому регіоні.

Археологічні дані показують, що хвиля цунамі зруйнувала кам'яні будівлі мисливців-збирачів, які жили на березі океану 3800 років тому. Причому, як вважають учені, руйнування вони зазнали двічі: коли хвиля прийшла з океану та коли вода поверталася назад.

[ + – ] Археологічні дані показують, що хвиля цунамі зруйнувала кам'яні будівлі мисливців-збирачів, які жили на березі океану 3800 років тому Фото: ScienceAlert

Це стало справжньою катастрофою для місцевих жителів, які вижили, адже їм довелося покинути ці місця проживання. Археологічні дані показують, що цей регіон був безлюдним ще тисячу років після землетрусу. Хоча до цієї події люди тут мешкали приблизно 10 тисяч років.

"Ми вважаємо, що місцеві громади стародавніх людей, які вижили, перемістилися вглиб материка. Але приблизно через тисячу років вони знову повернулися до океану", — каже Салазар.

За словами вчених, цей землетрус уплинув не лише на берег Чилі. Цунамі було настільки величезним, що воно розійшлося в різні боки. Одна частина води захлеснула берег Південної Америки, а друга частина вирушила вглиб Тихого океану.

"Наше дослідження може бути попередженням, що подібні події можуть повторитися. Ми точно знаємо, що постраждали давні жителі Чилі, але також під ударом опинилися багато островів у Тихому океані. Тисячі років тому вони були безлюдні, але зараз там живуть люди. Якщо таке повториться, то це буде справжня катастрофа", — каже Салазар.

Фокус уже писав про те, яка найвища морська хвиля будь-коли була зареєстрована на Землі. Вона також пов'язана з появою цунамі внаслідок землетрусу.

Також нагадуємо, що вчені розвінчали головну теорію походження людської цивілізації. Дослідники поставили під сумнів теорію, що перехід від збирання до землеробства призвів до розвитку складних ієрархічних спільнот у людей.