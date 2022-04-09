Вчені розповіли, яка найвища морська хвиля будь-коли була зареєстрована на Землі

Ця хвиля в 5 разів була вищою ніж скульптура "Батьківщина-мати" у Києві.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У липні 1958 року біля південно-східного узбережжя Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,3 балів. Цей землетрус викликав величезний зсув, який спричинив появу гігантської хвилі цунамі, що обрушилася на берег. Вона вважається найбільшою морською хвилею з будь-коли зареєстрованих на планеті, повідомляєLive Science.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Зсув зійшов у воду в затоці Литуйя на південному сході Аляски. Вчені вважають, що висота хвилі, що виникла, в результаті падіння породи у воду, склала 524 метри. Це вище майже вп'ятеро, ніж скульптура "Батьківщина-мати" у Києві (висота 102 м) та вище ніж знаменита будівля Емпайр-стейт-білдинг у Нью-Йорку (висота 443 м).

"Це найбільша хвиля, коли-небудь зареєстрована в історії. Я думаю, що раніше були хвилі і вище, але вони з'являлися дуже давно і про них можна судити лише за геологічними відкладами", — каже Герман Фріц із Технологічного інституту штату Джорджія.

За словами вченого, під час зсуву ґрунту в затоці Литуйя у воду потрапило приблизно 30 млн кубічних метрів породи. І це спричинило появу такої величезної хвилі. Також на висоту хвилі вплинула форма самої затоки.

Затока Литуйя

Затока Литуйя — це фіорд, довга і вузька прибережна бухта з крутими берегами, утворена стародавнім льодовиком. У довжину затока — приблизно 14,5 км, а в ширину — приблизно 3,2 км. Найбільша глибина тут – 220 м.

"Під час звичайного цунамі, яке викликане зсувом ґрунту, хвилі йдуть віялом. Але вузька форма і круті схили затоки Литуйя сприяли тому, що хвиля пішла в одному напрямку. Воді було нікуди більше подітися і вона піднімалася вгору, тому у хвилі була така величезна висота" — каже Фріц.

За словами вченого, такий тип хвилі у ЗМІ почали називати мегацунами. Цунами, які викликані зсувами, з'являються набагато рідше, ніж цунамі, викликані руйнуванням морського дня через рух тектонічних плит. Останні становлять приблизно 90% відомих цунамі.

"У затоці Литуйя у 1958 році з'явилося не перше цунамі і така величезна хвиля. Є свідчення як мінімум трьох подібних подій, але менших масштабів у 19 та 20 столітті. Але точних даних про розміри хвиль немає", — каже Фріц.

[ + – ] Затока Литуйя Фото: Seneca-Guns

Інші великі морські хвилі

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, офіційно найбільшою з будь-коли зареєстрованих хвиль у відкритому океані була хвиля розміром 19 метрів. Її зареєстрував морський буй на півночі Атлантичного океану у 2013 році.

У 2020 році морський буй біля канадського острова Ванкувер зареєстрував хвилю-вбивцю (це хвилі, які як мінімум у 2 рази вищі за навколишні хвилі) висотою в 17,6 метра. Вчені тоді висловили думку, що така хвиля може з'явитися лише раз на тисячоліття.

А найбільшим бором (аномально високою приливною хвилею, що виникає в гирлах деяких річок) була хвиля заввишки 20 метрів, яка з'явилася на річці Фучуньцзян у Китаї.

[ + – ] Серфери осідлали приливну хвилю на річці Северн, Великобританія Фото: wikipedia

Найбільші штучні хвилі створює генератор хвиль Delta Flume у Нідерландах. Це резервуар завдовжки 300 м, який вміщує 9 млн. літрів води. Тут утворюються хвилі заввишки до 5 метрів.

Фокус вже писав про те, що португальський серфер Антоніо Лауреано зміг підкорити хвилю заввишки 31 метр, коли вона з'явилася біля узбережжя міста Назаре, Португалія.

Хвилі, які утворилися в той день, були настільки великими, що їх міг сфотографувати навіть супутник NASA. Але рекорд португальського серфінгіста не зареєстрували, оскільки не було на місці представників Світової ліги серфінгу.