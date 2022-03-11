NASA опублікувало знімки гігантської семиповерхової хвилі біля узбережжя Португалії (фото)

Того ж дня, коли було зроблено знімки, місцевий серфер підкорив рекордну 30-метрову хвилю.

NASA оприлюднило зображення узбережжя Португалії, яке зробив супутник Landsat 8. На них видно величезну силу масивної хвилі, заввишки сім поверхів, коли вона розбивається об берег. Того ж дня португальський серфер Антоніо Лауреано підкорив цю хвилю заввишки 30,9 метра, повідомляє Space.

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Величезна хвиля з'явилася біля узбережжя Португалії поруч із містом Назаре. Цей район є улюбленим місцем для серверів, які хочуть "прокататися" на великих хвилях. Хвилі в цьому районі, особливо взимку, часто досягають висоти 15 метрів. Але ця хвиля була особливо великою.

[ + – ] NASA оприлюднило зображення узбережжя Португалії, яке зробив супутник Landsat 8. На них видно величезну силу масивної хвилі, заввишки сім поверхів, коли вона розбивається об берег Фото: ISS

Португальському серферу Антоніо Лауреано в день, коли було зроблено супутникові знімки, вдалося "осідлати" величезну хвилю. Відео цього "подвигу" він відправив до Лісабонського університету, і там з'ясували висоту цієї хвилі.

За словами Мігеля Морейри з Лісабонського університету, для розрахунку висоти хвилі береться ріст серфера та найвища й найнижча точка хвилі.

Унаслідок розрахунків з'ясувалося, що висота хвилі того дня становила 30,9 метрів. Це означає, що ця хвиля є найвищою, яку зміг підкорити серфінгіст. Але через те, що на місці встановлення рекорду не було представників Світової ліги серфінгу, цей результат є неофіційним.

[ + – ] Такі величезні хвилі з'являються поруч із містом Назаре через те, що поруч розташований підводний каньйон завдовжки 230 км та глибиною 5 км Фото: ISS

Офіційно найбільша хвиля, на якій плив серфінгіст, була зафіксована також у Назаре у 2017 році. Її висота становила 24,4 метра. Такі величезні хвилі з'являються поруч із містом Назаре через те, що поруч розташований підводний каньйон довжиною 230 км та глибиною 5 км.

Коли хвиля проходить через цей район, вона змінює свій напрямок. Але інші хвилі, які не проходять через каньйон, зберігають свою траєкторію руху. У результаті різні хвилі поєднуються в одну гігантську хвилю.

Учені вважають, що внаслідок зміни клімату та підвищення температури океану вже збільшили частоту появи таких величезних хвиль на 5%-15%. І ця інтенсивність збільшуватиметься.