RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

NASA опублікувало знімки гігантської семиповерхової хвилі біля узбережжя Португалії (фото)

9466
Хвиля
Фото: space.com | Португальський серфер підкорив рекордну 30-метрову хвилю, а супутник зміг зробити знімок ударного впливу на берег.

Того ж дня, коли було зроблено знімки, місцевий серфер підкорив рекордну 30-метрову хвилю.

NASA оприлюднило зображення узбережжя Португалії, яке зробив супутник Landsat 8. На них видно величезну силу масивної хвилі, заввишки сім поверхів, коли вона розбивається об берег. Того ж дня португальський серфер Антоніо Лауреано підкорив цю хвилю заввишки 30,9 метра, повідомляє Space.

Величезна хвиля з'явилася біля узбережжя Португалії поруч із містом Назаре. Цей район є улюбленим місцем для серверів, які хочуть "прокататися" на великих хвилях. Хвилі в цьому районі, особливо взимку, часто досягають висоти 15 метрів. Але ця хвиля була особливо великою.

Знімок, супутник, хвиля, Португалія
NASA оприлюднило зображення узбережжя Португалії, яке зробив супутник Landsat 8. На них видно величезну силу масивної хвилі, заввишки сім поверхів, коли вона розбивається об берег
Фото: ISS

Португальському серферу Антоніо Лауреано в день, коли було зроблено супутникові знімки, вдалося "осідлати" величезну хвилю. Відео цього "подвигу" він відправив до Лісабонського університету, і там з'ясували висоту цієї хвилі.

За словами Мігеля Морейри з Лісабонського університету, для розрахунку висоти хвилі береться ріст серфера та найвища й найнижча точка хвилі.

Унаслідок розрахунків з'ясувалося, що висота хвилі того дня становила 30,9 метрів. Це означає, що ця хвиля є найвищою, яку зміг підкорити серфінгіст. Але через те, що на місці встановлення рекорду не було представників Світової ліги серфінгу, цей результат є неофіційним.

Знімок, супутник, хвиля, Португалія
Такі величезні хвилі з'являються поруч із містом Назаре через те, що поруч розташований підводний каньйон завдовжки 230 км та глибиною 5 км
Фото: ISS

Офіційно найбільша хвиля, на якій плив серфінгіст, була зафіксована також у Назаре у 2017 році. Її висота становила 24,4 метра. Такі величезні хвилі з'являються поруч із містом Назаре через те, що поруч розташований підводний каньйон довжиною 230 км та глибиною 5 км.

Коли хвиля проходить через цей район, вона змінює свій напрямок. Але інші хвилі, які не проходять через каньйон, зберігають свою траєкторію руху. У результаті різні хвилі поєднуються в одну гігантську хвилю.

Учені вважають, що внаслідок зміни клімату та підвищення температури океану вже збільшили частоту появи таких величезних хвиль на 5%-15%. І ця інтенсивність збільшуватиметься.