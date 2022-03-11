NASA опубликовало снимки гигантской семиэтажной волны у побережья Португалии (фото)

В тот же день, когда были сделаны снимки, местный серфер покорил рекордную 30-метровую волну.

NASA обнародовало изображения побережья Португалии, которые сделал спутник Landsat 8. На них видно огромную силу массивной волны, высотой в семь этажей, когда она разбивается о берег. В тот же день португальский серфер Антонио Лауреано покорил эту волну высотой в 30,9 метра, сообщает Space.

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Огромная волна появилась у побережья Португалии рядом с городом Назаре. Этот район является излюбленным местом для серверов, которые желают "прокатиться" на огромных волнах. Волны в этом районе, особенно зимой, часто достигают высоты в 15 метров. Но эта волна была особенно огромной.

[ + – ] NASA обнародовало изображения побережья Португалии, которые сделал спутник Landsat 8. На них видно огромную силу массивной волны, высотой в семь этажей, когда она разбивается о берег Фото: NASA

Португальскому серферу Антонио Лауреано в день, когда были сделаны спутниковые снимки, удалось "оседлать" огромную волну. Видео этого "подвига" он отправил в Лиссабонский университет и там выяснили высоту этой волны.

По словам Мигеля Морейры из Лиссабонского университета, для расчета высоты волны берется рост серфера и самая высокая и самая низкая точка волны.

В результате расчетов выяснилось, что высота волны в тот день составляла 30,9 метров. Это означает, что эта волна является самой высокой, которую смог покорить серфингист. Но из-за того, что на месте установления рекорда не было представителей Мировой лиги серфинга, этот результат является неофициальным.

[ + – ] Такие огромные волны появляются рядом с городом Назаре из-за того, что рядом расположен подводный каньон длиной 230 км и глубиной в 5 км Фото: NASA

Официально самая большая волна, на которой плыл серфингист была зафиксирована также в Назаре в 2017 году. Ее высота составила 24,4 метра. Такие огромные волны появляются рядом с городом Назаре из-за того, что рядом расположен подводный каньон длиной 230 км и глубиной в 5 км.

Когда волна проходит через этот район, то она меняет свое направление. Но другие волны, которые не проходят через каньон сохраняют свою траекторию движения. В результате разные волны объединяются в одну гигантскую волну.

Ученые считают, что в результате изменения климата и повышение температуры океана уже увеличили частоту появления таких огромных волн на 5%-15%. И эта интенсивность будет увеличиваться.