Ученые рассказали, какая самая высокая морская волна когда-либо была зарегистрирована на Земле

Эта волна в 5 раз была выше, чем скульптура "Родина-мать" в Киеве.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В июле 1958 года у юго-восточного побережья Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 8,3 балла. Это землетрясение вызвало огромный оползень, который стал причиной появления гигантской волны цунами, которая обрушилась на берег. Она считается самой большой морской волной из когда-либо зарегистрированных на планете, сообщает Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Оползень сошел в воду в заливе Литуйя на юго-востоке Аляски. Ученые посчитали, что высота возникшей волны, в результате падения породы в воду, составила 524 метра. Это выше почти в пять раз, чем скульптура "Родина-мать" в Киеве (высота 102 м) и выше чем знаменитое здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (высота 443 м).

"Это самая большая волна, когда-либо зарегистрированная в истории. Я думаю, что раньше были волны и повыше, но они появлялись очень давно и о них можно судить только по геологическим отложениям", — говорит Герман Фриц из Технологического института штата Джорджия.

По словам ученого, во время оползня в заливе Литуйя в воду попало примерно 30 млн кубических метров породы. И это стало причиной появления такой огромной волны. Также на высоту волны повлияла форма самого залива.

Залив Литуйя

Залив Литуйя — это фьорд, длинная и узкая прибрежная бухта с крутыми берегами, образованная древним ледником. В длину залив — примерно 14,5 км, а в ширину – примерно 3,2 км. Самая большая глубина здесь — 220 м.

"Во время обычного цунами, которое вызвано оползнем, волны идут веером. Но узкая форма и крутые склоны залива Литуйя способствовали тому, что волна пошла в одном направлении. Воде было некуда больше деваться и она поднималась вверх, поэтому у волны была такая огромная высота", — говорит Фриц.

По словам ученого, такой тип волны в СМИ начали называть мегацунами. Цунами, которые вызваны оползнями появляются гораздо реже, чем цунами, вызванные разрушением морского дня из-за движения тектонических плит. Последние составляют примерно 90% всех известных цунами.

"В заливе Литуйя в 1958 году появилось не первое цунами и такая огромная волна. Есть свидетельства как минимум трех подобных событий, но меньших масштабов в 19 и 20 веке. Но точных данных о размерах волн нет", — говорит Фриц.

[ + – ] Залив Литуйя Фото: Live Science

Другие большие морские волны

По данным Всемирной метеорологической организации, официально самой большой из когда-либо зарегистрированных волн в открытом океане была волна размером в 19 метров. Ее зарегистрировал морской буй на севере Атлантического океана в 2013 году.

В 2020 году морской буй возле канадского острова Ванкувер зарегистрировал волну-убийцу (это волны, которые как минимум в 2 раза выше окружающих волн) высотой в 17,6 метра. Ученые тогда высказали мнение, что такая волна может появится только раз в тысячелетие.

А самым большим бором (аномально высокой приливной волной, которая возникает в устьях некоторых рек) была волна высотой в 20 метров, которая появилась на реке Фучуньцзян в Китае.

[ + – ] Серферы оседлали приливную волну на реке Северн, Великобритания Фото: wikipedia

Самые большие искусственные волны создает генератор волн Delta Flume в Нидерландах. Это резервуар длиной 300 м, который вмещает 9 млн литров воды. Здесь создаются волны высотой до 5 метров.

Фокус уже писал о том, что португальский серфер Антонио Лауреано смог покорить волну высотой в 31 метр, когда она появилась у побережья города Назаре, Португалия.

Волны, которые образовались в тот день были настолько большими, что их мог сфотографировать даже спутник NASA. Но рекорд португальского серфингиста не зарегистрировали так как не было на месте представителей Мировой лиги серфинга.