Неизвестное землетрясение в Чили: подземные толчки заставили людей сбежать на 1 тыс. лет

Гигантское землетрясение, которое вызвало цунами, произошло на севере Чили 3800 лет назад. Происшествие нанесло такой ущерб прибрежным жителям, что они вернулись домой только через тысячу лет.

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В результате исследований в пустыне Атакама в Чили, ученые пришли к выводу, что почти 4 тысячи лет назад здесь произошло землетрясение силой 9,5 балла. Оно вызвало огромную волну цунами, которая смыла все поселения древних людей на берегу океана, сообщает ScienceAlert.

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Ученые под руководством Диего Салазара из Чилийского университета обнаружили образцы морских пород и останки морских обитателей очень далеко от берега. Их могла вынести туда только огромная волна.

Данные из отложений и приподнятые структуры суши показали, что 3800 лет назад здесь произошел тектонический сдвиг, который стал причиной мощного землетрясения, которое и вызвало волну цунами. Но об этом землетрясении ученые никогда не знали.

[ + – ] Данные из отложений и приподнятые структуры суши показали, что 3800 лет назад здесь произошел тектонический сдвиг, который стал причиной мощного землетрясения, которое и вызвало волну цунами Фото: ScienceAlert

"Считалось, что на севере Чили не может произойти таких землетрясений, но наши данные указывают на обратное", — говорит Салазар.

Ученые использовали радиоуглеродное датирование, чтобы определить возраст прибрежных отложений, которые простираются примерно на 600 километров береговой линии Чили. Данные показали, что произошедшее здесь землетрясение могло вызвать социальный катаклизм в этом регионе.

Археологические данные показывают, что волна цунами разрушила каменные строения охотников-собирателей, которые жили на берегу океана 3800 лет назад. Причем, как полагают ученые разрушениям они подверглись два раза: когда волна пришла из океана, и когда вода возвращалась обратно.

[ + – ] Археологические данные показывают, что волна цунами разрушила каменные строения охотников-собирателей, которые жили на берегу океана 3800 лет назад Фото: ScienceAlert

Это стало настоящей катастрофой для местных жителей, которые выжили, ведь им пришлось покинуть эти места обитания. Археологические данные показывают, что этот регион был необитаем еще тысячу лет после землетрясения. Хотя до этого события люди здесь жили примерно 10 тысяч лет.

"Мы считаем, что местные общины древних людей, которые выжили, переместились вглубь материка. Но примерно через тысячу лет они снова вернулись к океану", — говорит Салазар.

По словам ученых, это землетрясение повлияло не только на берег Чили. Цунами было настолько огромным, что оно разошлось в разные стороны. Одна часть воды захлестнула берег Южной Америки, а вторая часть отправилась в глубь Тихого океана.

"Наше исследование может быть предупреждением, что подобные события могут повторится. Мы точно знаем, что пострадали древние жители Чили, но также под ударом оказались многие острова в Тихом океане. Тысячи лет назад они были необитаемы, но сейчас там живут люди. Если подобное повторится, то это будет настоящая катастрофа", — говорит Салазар.

Фокус уже писал о том, какая самая высокая морская волна когда-либо была зарегистрирована на Земле. Она также связана с появлением цунами в результате землетрясения.

Также напоминаем, что ученые развенчали главную теорию происхождения человеческой цивилизации. Исследователи поставили под сомнение теорию о том, что переход от собирательства к земледелию привел к развитию сложных иерархических сообществ у людей.