Магма пролилась в кору Земли: в Антарктиде произошло сильнейшее землетрясение в истории

Давно спящий подводный вулкан рядом с Антарктидой мог стать причиной появления серии из 85 тысяч подземных толчков.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новое исследование показывает, что серия землетрясений в этом регионе была самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Антарктиде. Но подводный вулкан не был главной причиной эти толчков. Большая часть сейсмической активности скорее всего была вызвана проникновением горячей магмы в кору Земли, сообщает ScienceAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук опубликовали новое исследование, которое показало, что с августа по ноябрь 2020 года возле Антарктиды было зафиксировано самое сильное из известных землетрясение в этом регионе.

По словам ученых, серия землетрясений произошла рядом с подводным спящим вулканом Косатка (свое название он получил еще в 1987 году из-за того, что здесь обитает много косаток). Вулкан высотой 900 м находится в проливе Брансфилд, который разделяет Южные Шетландскими острова и северо-западную оконечность Антарктиды. В этом районе также движение тектонических плит создает сеть разломов.

[ + – ] C августа по ноябрь 2020 года возле Антарктиды были зафиксированы самое сильное из известных землетрясение в этом регионе Фото: Live Science

"Самыми первыми подземные толчки зафиксировали сейсмические станции на острове Кинг-Джордж, одном из Южных Шетландских островов. Но для того, чтобы точно понять, что там произошло нам пришлось воспользоваться данными и других близлежащих станций, а также данными спутников", — говорит Симона Ческа из Немецкого исследовательского центра геонаук.

Благодаря собранным данным ученые смогли определить количество подземных толчков, большинство из которых были очень слабыми, а также силу двух крупнейших землетрясений за период с августа по ноябрь 2020 года. А самое главное ученым удалось выяснить причину появления этих землетрясений.

Самыми мощными землетрясениями в этом регионе были подземные толчки силой в 5,9 балла и 6 баллов, которые произошли в октябре ноябре соответственно. После ноября сейсмическая активность возле Антарктиды пошла на убыль.

[ + – ] Вулкан Косатка на карте, составленной с помощью гидролокатора Фото: wikipedia

Исследование показало, что скорее всего, серию землетрясений вызвал прорыв горячей магмы в кору Земли. Хотя, возможно, и исследователи не отбрасывают этот вариант, причиной небольшого количества землетрясений было извержение подводного вулкана. Но пока ученые не нашли прямых доказательств того, что извержение было.

"Нужно провести исследование под водой в этом регионе, рядом с вулканом Косатка и возможно мы найдем доказательства нашей теории", — говорит Ческа.

Фокус уже писал о гигантском землетрясении, которое произошло почти 4 тысячи лет назад на тихоокеанском побережье Чили. О нем до недавних пор ученые не знали, но в результате исследования выяснили, что это землетрясение кардинально повлияло на жизнь местного населения.

Напоминаем, что ученые зарегистрировали землетрясение, которое произошло на глубине почти 800 км. Раньше считалось, что такое событие невозможно.