Учені виявили під Японією гору, яка притягує землетруси

Величезний шмат магматичної породи може діяти як магніт або громовідвід для сильних землетрусів.

Учені створили 3D-візуалізацію об'єкта, відомого як плутон Кумано, яка показала, що енергія землетрусів відводиться в кілька точок уздовж його сторін. Плутон – це загальний геологічний термін позначення великих самостійних тіл глибинних вивержених порід. Це вторгнення магматичної породи, яка витісняє гірську породу під поверхнею Землі, повільно остигає і твердне у вигляді великого шматка. Цей плутонічний масив відомий ученим із 2006 року, але тільки зараз їм вдалося його нанести на карту повністю та дізнатися більше про його особливості, повідомляє ScienceAlert.

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20 років японські вчені збирали сейсмічні дані, і тепер їм вдалося нанести на карту весь плутон Кумано. Для цього всі дані завантажили в суперкомп'ютер Техаського університету в Остіні, щоб створити тривимірну модель із високою роздільною здатністю. Завдяки цьому вчені виявили особливості плутонічного масиву, про які не підозрювали.

Моделювання показало, що через вагу плутону Кумано земна кора під ним прогинається під навантаженням, а над ним – трохи випирає вгору. Також учені побачили, що плутон допомагає просочувати ґрунтові води з-під земної кори у верхню мантію, чим посилює вигин кори.

[ + – ] Плутон Кумано на 3D візуалізації має вигляд червоної опуклості (що вказує на щільну породу) Фото: ScienceAlert

Учені дійшли висновку, що, найімовірніше, плутон Кумано відіграє важливу роль у тектонічній активності в регіоні.

У 1944 та 1946 роках на сторонах плутону сталися землетруси силою понад 8 балів за шкалою Ріхтера. Враховуючи, що плити, що занурюються в зоні субдукції, дуже чутливі до змін структури, за словами вчених, плутон, імовірно, глибоко впливає як на геометрію, так і на тектонічну активність у регіоні.

"Наше дослідження може допомогти краще передбачати наслідки землетрусів, а також ми можемо краще зрозуміти, як плутонічний масив взаємодіє з тектонічною активністю", — каже Шуїчі Кодаїра з Японського агентства морських, земних наук і технологій.

"Якщо вдалося зробити таке відкриття там, де, здавалося б, усе вивчено, то уявіть, що можна знайти на підземній корі в тих місцях, які вивчені погано", — говорить про майбутні дослідження надр Землі Адріан Арнульф із Техаського університету в Остіні.

Нагадуємо, що вчені знайшли на Землі втрачені гори завдовжки 8 тис. км.

Фокус уже писав, що глибоко в мантії Землі стався землетрус, і вчені вважали, що це неможливо.