Ученые обнаружили под Японией гору, которая притягивает землетрясения

Огромный кусок магматической породы может действовать как магнит или громоотвод для сильных землетрясений.

Ученые создали 3D-визуализацию объекта известного как плутон Кумано, которая показала, что энергия землетрясений отводится в несколько точек вдоль его сторон. Плутон – это общий геологический термин для обозначения крупных самостоятельных тел глубинных изверженных пород. Это вторжение магматической породы, которая вытесняет горную породу под поверхностью Земли, медленно остывает и затвердевает в виде большого куска. Этот плутонический массив известен ученым с 2006 года, но только сейчас им удалось его нанести на карту полностью и узнать больше о его особенностях, сообщает ScienceAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

20 лет японские ученые собирали сейсмические данные и теперь им удалось нанести на карту весь плутон Кумано. Для этого все данные загрузили в суперкомпьютер Техасского университета в Остине, чтобы создать трехмерную модель с высоким разрешением. Благодаря этому ученые обнаружили особенности плутонического массива, о которых и не подозревали.

Моделирование показало, что из-за веса плутона Кумано земная кора под ним прогибается под нагрузкой, а над ним – немного выпирает вверх. Также ученые увидели, что плутон помогает просачиванию грунтовых вод из-под земной коры в верхнюю мантию, чем усугубляет изгиб коры.

[ + – ] Плутон Кумано на 3D-визуализации выглядит как красная выпуклость (указывающая на плотную породу) Фото: ScienceAlert

Ученые пришли к выводу, что скорее всего плутон Кумано играет важную роль в тектонической активности в регионе.

В 1944 и 1946 годах на сторонах плутона произошли землетрясения силой выше 8 баллов по шкале Рихтера. Учитывая, что погружающиеся плиты в зоне субдукции очень чувствительны к изменениям структуры, по словам ученых, плутон, вероятно, оказывает глубокое влияние как на геометрию, так и на тектоническую активность в регионе.

"Наше исследование может помочь лучше предсказывать последствия землетрясений, а также мы можем лучше понять, как плутонический массив взаимодействуют с тектонической активностью", — говорит Шуичи Кодаира из Японского агентства морских, земных наук и технологий.

"Если удалось сделать такое открытие там, где казалось бы все изучено, то представьте, что можно найти на под земной корой в тех местах, которые изучены плохо", — говорит о будущих исследованиях недр Земли Адриан Арнульф из Техасского университета в Остине.

Напоминаем, что ученые нашли на Земле утерянные горы протяженностью 8 тыс. км.

Фокус уже писал о том, что глубоко в мантии Земли произошло землетрясение и ученые считали, что это невозможно.