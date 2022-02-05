Высотой с Гималаи. Ученые нашли на Земле утерянные горы протяженностью 8 тыс. км

Исследователи считают, что две древние супергоры ускорили процесс эволюции жизни на планете.

Несколько раз в истории Земли на ее поверхности появлялись горные хребты, высотой с Гималаи, которые разделяли на части древние суперконтиненты. Исследователи называют эти горные массивы "супергорами", пишет Live Science.

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"На сегодняшний день на Земле нет ничего подобного этим двум супергорам. Дело не только в их высоте, представьте горные хребты протяженностью в несколько раз больше, чем Гималаи (2400 км)", – говорит автор исследования Австралийского национального университета Зийи Чжу.

Чжу и его команда выяснили, что формирование и разрушение этих двух древних гор могло стать причиной всплесков эволюции на Земле. Речь идет о появлении сложных клеток около 2 млрд лет назад и Кембрийский взрыв морской жизни 514 млн лет назад.

Исследователи считают, что со временем горы подверглись эрозии, выбросив в море огромные запасы питательных веществ. Этот процесс ускорил эволюцию морских организмов.

Историю древних гор исследователи изучают с помощью определенных минералов. Например, кристаллы циркона формируются под высоким давлением тяжелых горных хребтов и сохраняются в горных породах даже после того, как сами горы исчезают с лица Земли. Состав каждого такого циркона может показать, когда и где они образовались.

В рамках исследования ученые проанализировали кристаллы циркона с небольшим содержанием лютеция – элемента, который образовывается лишь у подножия высоких гор. Таким образом были обнаружены два момента в истории Земли, когда на ее поверхности сформировались сверхгоры. Первый длился от 2 до 1,8 млрд лет назад, а второй – 650 до 500 млн лет назад.

Ранее ученые лишь догадывались о существовании второго в истории хребта, который был назван Трансгондванская Супергора, пересекающая суперконтинент Гондвана. Первая гора под названием Супергора Нуна появилась на суперконтиненте, предшествующем Гондване.

Кристаллы циркона показали, что протяженность древних гор превышала 8 тыс. км. По мере того, как разрушались эти гиганты, они выбрасывали в море такие вещества, как железо и фосфор. Они значительно ускорили биологические циклы в океане.

В результате разрушения двух гор атмосфера Земли также могла наполниться кислородов, что сделало условия на планете еще более благоприятными для жизни в целом.

Появление Супергоры Нуна совпало с формированием самых первых эукариотических клеток, которые стали прародителями растений, животных и грибов. Трансгондванская Супергора также совпадает по времени с эволюционным бумом в океанах. Около 575 млн лет в земных океанах появились первые крупные животные.

Кроме этого, команда выяснила, что активное образование гор на Земле остановилось в период времени от 1,7 до 750 млн лет назад. Этот период известен в геологии как "скучный миллиард", когда развитие жизни на планете казалось, приостановилось.