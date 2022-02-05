Висотою із Гімалаї. Вчені знайшли на Землі втрачені гори завдовжки 8 тис. км.

Дослідники вважають, що дві стародавні супергори прискорили процес еволюції життя на планеті.

Декілька разів в історії Землі на її поверхні з'являлися гірські хребти, висотою з Гімалаї, які розділяли на частини давні суперконтиненти. Дослідники називають ці гірські масиви "супергорами", пише Live Science.

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"На сьогоднішній день на Землі немає нічого подібного до цих двох супергор. Справа не тільки в їх висоті, уявіть гірські хребти протяжністю в кілька разів більше, ніж Гімалаї (2400 км)", — каже автор дослідження Австралійського національного університету Зії Чжу.

Чжу та його команда з'ясували, що формування та руйнування цих двох стародавніх гір могло стати причиною сплесків еволюції на Землі. Йдеться про появу складних клітин близько 2 млрд. років тому і Кембрійський вибух морського життя 514 млн. років тому.

Дослідники вважають, що з часом гори зазнали ерозії, викинувши в море величезні запаси поживних речовин. Цей процес прискорив еволюцію морських організмів.

Історію давніх гір дослідники вивчають за допомогою певних мінералів. Наприклад, кристали циркону формуються під високим тиском важких гірських хребтів і зберігаються в гірських породах навіть після того, як самі гори зникають з Землі. Склад кожного такого циркону може показати коли і де вони утворилися.

В рамках дослідження вчені проаналізували кристали циркону з невеликим вмістом лютецію – елемента, який утворюється лише у підніжжя високих гір. Таким чином було виявлено два моменти в історії Землі, коли на її поверхні сформувалися супергори. Перший тривав від 2 до 1,8 млрд. років тому, а другий – 650 до 500 млн. років тому.

Раніше вчені лише здогадувалися про існування другого в історії хребта, який був названий Трансгондванська Супергора, яка перетинала суперконтинент Гондвана. Перша гора під назвою Супергора Нуна з'явилася на суперконтиненті, що передував Гондвані.

Кристали циркону показали, що довжина давніх гір перевищувала 8 тис. км. З часом, як ці гіганти руйнувалися, вони викидали в море такі речовини, як залізо і фосфор. Вони значно прискорили біологічні цикли у океані.

Внаслідок руйнування двох гір атмосфера Землі також могла наповнитися киснем, що зробило умови на планеті ще сприятливішими для життя в цілому.

Поява Супергори Нуна збіглася з формуванням перших еукаріотичних клітин, які стали прабатьками рослин, тварин та грибів. Трансгондванська Супергора також збігається у часі з еволюційним бумом в океанах. Близько 575 млн. років у земних океанах з'явилися перші великі тварини.

Крім цього, команда з'ясувала, що активний ріст гір на Землі зупинився в період від 1,7 до 750 млн років тому. Цей період відомий у геології як "нудний мільярд", коли розвиток життя на планеті здавалося, припинився.