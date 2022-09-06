Сильнейшее землетрясение в Китае унесло жизни 65 людей, сотни человек ранены (фото)

В результате стихийного бедствия в китайской провинции Сычуань 243 жилых дома рухнули, а более 13 тысяч были повреждены. Подземные толчки отключили электричество в нескольких городах и привели к обрушению автомагистралей.

Сильнейшее с 2017 года землетрясение магнитудой 6,8 балла в провинции Сычуань на юго-западе Китая унесло жизни 65 людей. Также около 250 людей получили ранения, а спасательные работы продолжаются. Об этом пишет издание Reuters.

Кроме того, спасатели работают над спасением более 200 человек, застрявших в зоне землетрясения, восстанавливают телекоммуникационные услуги, электричество и водоснабжение, а также доставляют продовольствие жителям.

[ + – ] Работа спасателей после землетрясения

Сообщается, что мощное землетрясение произошло в провинции Сычуань 5 сентября. Эпицентр стихийного бедствия был глубоко в гористой местности провинции на западе.

Также известно о том, что более 200 человек все еще застряли в популярном туристическом месте, известном своими ледниками, зелеными лесами и высокими вершинами в Хайлуогоу. Спасатели занимаются тем, чтобы открыть заблокированные дороги и добраться до них.

В результате землетрясения 243 жилых дома рухнули, а более 13 тысяч были повреждены. Подземные толчки отключили электричество в нескольких городах и привели к обрушению автомагистралей. Кроме того, были повреждены семь малых и средних гидроэлектростанций.

Землетрясение в Сычуани стало самым сильным с августа 2017 года, тогда подземные толчки магнитудой 7,0 произошли в префектуре Аба к северу от Лудинга.

За последние десятилетия самое разрушительное землетрясение в Сычуани произошло в 2008 году магнитудой 8,0 с центром в Вэньчуане и унесло жизни почти 70 000 человек.

Напомним, 28 апреля Фокус писал, что в Антарктиде произошло сильнейшее землетрясение в истории. Давно спящий подводный вулкан рядом с Антарктидой мог стать причиной появления серии из 85 тысяч подземных толчков.

Ранее ученые обнаружили под Японией гору, которая притягивает землетрясения. Огромный кусок магматической породы может действовать как магнит или громоотвод для сильных землетрясений.