На Тайване произошло мощное землетрясение: пассажирские вагоны сошли с рельсов (фото, видео)

В одном из районов острова продолжаются поисково-спасательные работы после того, как люди упали с поврежденного моста.

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В субботу вечером, 17 сентября, на Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом информирует пресс-служба национального метеорологического управления Японии.

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 86 километрах от тайваньского района района Юйцзин.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в 9:44 по всемирному координированному времени. Пресс-служба метеорологического управления также отмечает, что подземные толчки ощутили также жители японской префектуры Окинава.

Несмотря на серьезное землятрясение магнитудой 7,2 балла, специалисты не сообщают об угрозе цунами. Хотя в предварительном сообщении управления говорилось о возможном тайфуне.

[ + – ] В районе Тайваня нет угрозы цунами после сильного землетрясения

Информацию о землетрясении на Тайване также обнародовала пресс-центр Геологической службы США. По данным американских специалистов, эпицентр подземных толчков действительно находился в 86 километрах от восточного района острова.

Однако, как утверждает Геологическая служба, мощность землетрясения на Тайване составила 6,9 баллов по шкале Рихтера. Американские эксперты солидарны с японскими коллегами в том, что региону не угрожает в ближайшее время цунами.

[ + – ] В районе Тайваня нет угрозы цунами после сильного землетрясения

Информация о пострадавших или жертвах в результате землетрясения от властей Тайваня пока не публиковалась. По данным Reuters, в результате подземных толчков с рельсов сошли несколько пассажирских вагонов, а в округе Тайдун был разрушен продуктовый магазин.

В округе Хуалянь продолжаются спасательно-поисковые работы для трех человек, которые пропали после обрушения одного из мостов. Агентство Reuters также утверждает, что мощное землетрясение ощущалось на территории всего Тайваня, а в столице Тайбэй некоторое время тряслись многоэтажные здания.

[ + – ] На Тайване зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла

Местное издание FocusTaiwan отмечает, что из-за подземных толчков на острове было остановлено движение пассажирских поездов, которое будет возобновлено только после проведения проверок безопасности.

[ + – ] На Тайване зафиксировано мощное землетрясение

"Землетрясение вызвало обрушение бетонного навеса на железнодорожнойстанции Дунли в Хуаляне. Когда поезд проходил через станцию — на него обрушились обломки навеса, в результате чего он сошел с рельс. Шесть вагонов сошли с рельсов, но 20 пассажиров не пострадали", — сообщили журналисты и добавили, что на Тайване мощность землетрясения составила не 7,2 балла, а 6,8.

[ + – ] На Тайване зафиксировано мощное землетрясение [ + – ] На Тайване зафиксировано мощное землетрясение

Напомним, в начале сентября в Китае было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Жертвами сейсмической активности, по меньшей мере, стали 65 жителей провинции Сычуань. В результате сильного землетрясения были разрушены около 250 жилых домов, а свыше 250 человек получили различные ранения и травмы.

Также сообщалось, что космический аппарат агентства NASA зафиксировал сильное землетрясение на Марсе.